Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?

İçişleri Bakanlığı’nın kapanmalara ilişkin yayınladığı genelgeye göre kırtasiyeler tam kapanma boyunca kapalı olacak. Tüm ülkede olan tam kapanmalarda restoran, lokanta, kafeterya gibi işletmeler de sadece paket servisi yapabilecek.
Tam kapanma kararları
- Üretim, imalat, temizlik alanlarında iş yapan kuruluşlar istisna sayılacak ve diğer tüm kuruluşlar kapalı olacak.
- Yeme içme sektöründeki kuruluşlar ise yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek. Zincir marketlerin hepsi Pazar günü kapalı olacak.
- Şehirler arası yolculuklarda ise izin şartı aranacak. Araçların ise %50’si kullanılacak.
- Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar ise sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
- Kamuda çalışan personel uzaktan çalışacak.
- Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil olmak üzere tüm eğiitmler uzaktan devam edecek. Sınavlarda ertelenecek.
- İhtiyaçları için sokağa çıkamayan vatandaşlara VEFA ekibi tarafından yardım sağlanacak.
Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00’de sona erecek. Toplamda 17 günlük bir tam kapanma yaşanacak.
Son Güncelleme: 03.05.2021 19:37