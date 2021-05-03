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Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?

Covid-19 ile mücadelede daha iyi adımlar atabilmek adına ülke genelinde tam kapanma kararı alınmıştı. 29 Nisan Perşembe 19.00'da başlayan kapanma 17 Mayıs saat 05.00'de sona erecek. Kapanmalar kapsamında hangi kurumların çalışıp hangilerinin çalışmayacağı ise merak konusu oldu. Kapanmada kırtasiyeler açık mı? Kırtasiyeler çalışacak mı?

03 Mayıs 2021 Pazartesi 19:37
Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?
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İçişleri Bakanlığı’nın kapanmalara ilişkin yayınladığı genelgeye göre kırtasiyeler tam kapanma boyunca kapalı olacak. Tüm ülkede olan tam kapanmalarda restoran, lokanta, kafeterya gibi işletmeler de sadece paket servisi yapabilecek.

Tam kapanma kararları

Ülke genelinde uygulanacak olan tam kapanma 29 Nisan Perşembe saat 19.00’dan 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar sürecek. Sokağa çıkma yasağının olacağı bu kapanmada birçok sektör kapalı olacak.

  • Üretim, imalat, temizlik alanlarında iş yapan kuruluşlar istisna sayılacak ve diğer tüm kuruluşlar kapalı olacak.
  • Yeme içme sektöründeki kuruluşlar ise yalnızca paket servisi hizmeti verebilecek. Zincir marketlerin hepsi Pazar günü kapalı olacak.
  • Şehirler arası yolculuklarda ise izin şartı aranacak. Araçların ise %50’si kullanılacak.
  • Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar ise sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.
  • Kamuda çalışan personel uzaktan çalışacak.
  • Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil olmak üzere tüm eğiitmler uzaktan devam edecek. Sınavlarda ertelenecek.
  • İhtiyaçları için sokağa çıkamayan vatandaşlara VEFA ekibi tarafından yardım sağlanacak.

Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi sabah saat 05.00’de sona erecek. Toplamda 17 günlük bir tam kapanma yaşanacak.




Son Güncelleme: 03.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
KırtasiyeTamkapanmaAçıkMI
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