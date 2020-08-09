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Kapanış saatleri sınırlaması kalkan işletmeler

Korona virüs kapsamında sınırlı saatler içerisinde çalışan iş yerlerinin kapanış saatleri değişti. Vaka sayılarındaki azalma göz önünde bulundurulurken, saat sınırı kalkan işletmeler bu karar ile rahat bir nefes aldı.

09 Ağustos 2020 Pazar 17:15
Kapanış saatleri sınırlaması kalkan işletmeler
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Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında restoran, lokanta, kafe ve çay bahçesi gibi mekanlara saat sınırı getirilmişti. Normalleşme süreci ile birlikte ekonominin canlanması hedeflenirken, azalan vaka sayıları ile birlikte alınan önlemlerde de değişimler meydan gelmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 81 ilde bulunan çay bahçesi, kafe tarzı işletmelere uygulanan saat sınırını kaldırdığını açıkladı. Tüm şehirlere genelge yollayan Bakanlık, bu tarz mekanların daha esnek çalışabileceğini açıkladı.


Hizmet sektöründe bulunan işletmeler bu saat sınırın kalkması ile birlikte ruhsatlarında yer alan saatlere göre çalışmaya başlayarak daha rahat bir kazanç sağlamayı hedefliyor. Bu yeni değişim ile birlikte ekonomide de düzelme bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük açıklanan vaka sayılarında görülen düşüşün etkisi ile normalleşme tam gaz devam ediyor. Hijyen önlemlerini alan işletmeler çalışmaya başlamışken yeni gelişmeler ile birlikte saat sınırı olmadan işletmelerini çalıştırabilecek.

Ruhsatta belirtilen saate kadar açık kalacak

1 Haziran 2020 tarihi ile birlikte normalleşme sürecine giren ülkemizde, hizmet sektöründe bulunan işletmelere saat sınırlaması getirilmişti. Kafe, çay bahçesi gibi işletmeler alınan kararlar neticesinde 22:00’a kadar çalışmaktaydı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge ile birlikte vaka sayılarının da düşmesinin etkisiyle işletmelerdeki saat kısıtlaması kaldırıldı. Bu genelgeye göre işletme sahipleri ruhsatlarında bulunan saatlere kadar mekanlarını işletebilecekler.

Saat sınırlaması kalkan işletmeler

  • Restoran
  • Lokanta
  • Kafe
  • Kafeterya
  • Çorbacı
  • Çiğ köfteci
  • Kokoreççi
  • Çay bahçesi
  • Kıraathane
  • Kahvehane
  • Denek lokali benzeri işletmeler

Barlar, gece kulüpleri, nargile salonları ne zaman açılacak?

Kafe, çay bahçesi gibi mekanların saat sınırın kalkmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konu bar ve nargile salonlarının ne zaman açılacağı oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, herhangi bir hata yapma şanslarının olmadığını belirtirken, eğlence mekanlarının bir süre daha açılmayacağını aktardı.



Son Güncelleme: 09.08.2020 17:15
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