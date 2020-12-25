İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Kapalıçarşı sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? Kapalıçarşı hafta sonu Cumartesi Pazar bayramda açık mı, kapalı mı, tatil mi?

İstanbul ilimize her yıl binlerce turist ziyarete gelmekte ve tarihi yerlerimizi gezmektedir. Kapalı çarşı en eski ve en büyük çarşılarımızdan birisi olmakla beraber benzersiz mimarisi ile oldukça ilgi görmekte. pandemi sürecinde kapalı çarşının açık olup olmadığı merak haline gelmekte. Peki kapalı çarşı hangi günlerde kapalıdır?

25 Aralık 2020 Cuma 09:24
Kapalıçarşı sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? Kapalıçarşı hafta sonu Cumartesi Pazar bayramda açık mı, kapalı mı, tatil mi?
Takip Et:

İstanbul ilimizde bulunan 1461 yılında Fatih sultan Mehmet döneminde yapılan tarihi de kendisi kadar eski olan ‘Kapalı Çarşı’ eşi benzeri bulunmayan mimarisi ve büyüklüğü ile yaklaşık 500 yılı aşkın süredir ticaretin göbeği olarak bilinmektedir. Her sene 100 bini aşkın turist alışveriş yapmaktan ziyade Kapalı Çarşının mimarisini merak ettiklerinden sadece görmek ve gezmek istediklerinden ziyarette bulunmaktadır. Türkiye nin her ilin de tarih başkadır fakat bilinen bir gerçektir ki İstanbul da tarih bambaşka. Turistlerin akın ettiği, görmek için sabırsızlandığı kapalı çarşımıza diğer illerimizden de talep oldukça fazla. Koronavirüs kapsamında alınan önlemler doğrulsun da kapalı çarşıya da belirlenen birim başına düşen insan sayısı miktarına göre insan alınmaktadır. Özellikle turistler tarafından hangi saatlerde açık olduğu merak konusu haline gelmektedir.

Kapalıçarşı Çalışma Saatleri 2020

Kapalı çarşının içerisinde 4 binden fazla işletme, esnaf, dükkan bulunmaktadır. Sabah saat 08:00 da açılan çarşımız akşam saat 19:00 a kadar açık bulunmaktadır. Eşi benzeri olmayan mimarisinin içerisinde 60 adet sokak bulundurduğundan adete bir labirent edası yaratmaktadır. Çeşitli sektörlerde hizmet veren çarşının içerisinde antika eşyasından baharatçısına kadar bir çok işletme mevcuttur.

Kapalıçarşı Hafta Sonu Açık Mı, Kapalı Mı?

Kapalıçarşı daha önceleri haftanın 6 günü hizmet veriyordu. Ancak ziyarete gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen sene artması bu konuda da değişiklik yapılmasını gerektirdi. Kapalıçarşı hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri hizmet verdiği gibi aralıksız olarak Cumartesi ve Pazar yani hafta sonu da hizmet vermektedir. Fakat Kapalıçarşı açık olsa da Pazar günleri birçok dükkan kapalı durumda bulunmaktadır. Bu yüzden alışveriş yapacaksanız Pazar harici bir günü seçmeniz yararınızadır.

Kapalıçarşı Bayramda Açık Mı, Kapalı Mı?

 Ramazan bayramı ve kurban bayramında hizmet vermemektedir. İşletmeler bayram süreci boyunca kapalıdır. Resmi bayramlarda ise 23 nisan vs gibi açıktır.

İstanbul kesinlikle ziyaret edilmesi gereken en eski ve tarihi yerimizdir. İçerisinde bulundurduğu çeşit çeşit dükkanlar ve bulunduğu sokaklar görsel olarak oldukça dikkat çekmektedir.

 

 

 



Son Güncelleme: 25.12.2020 09:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kapalı çarşıIstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Büyük vurgun 'Pandemide devlet yardım yapacak' yalanıyla yapıldı! Çok sayıda gözaltı var
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?
Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Bursa'da sinir krizi geçirip pencereden atlamaya çalışan kızı babası kurtardı
Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Sakarya'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi
İstanbul için 'Sarı Uyarı' geldi
Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı
Yaşlı çift korona virüsü hastalığını atlattı

Popüler Haberler

Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
Rüyada yılan görmek anlamı ve yorumu
Çocuktan Al Haberi yeni çocukların isimleri ne? Show TV Cocuktan Al Haberi yeni yüzleri
Koronavirüs Covid19 PCR test ücreti 2020
İŞKUR işsizler için verilen maaş ne kadardır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Robot Süpürge ve Elektrikli Süpürge karşılaştırması, hangisi daha iyi?
Cam filmi olan araçlar muayeneden geçer mi?
Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı kimin? Gel Dese Aşk Gelirim Öl Dese Ölürüm şarkısı sözleri ve videosu
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlayacak? EDHO 5. sezon başlangıç tarihi
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Başvuruda bulunan herkese aylık 750 TL ödeme
MEBBİS Öğretmen mazeret durumuna bağlı yer değiştirme başvuru sayfası! MEB Mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı
Göz kapağı estetik fiyat listesi 2020
Seksenler dizisinin Butik Ali'ı Hakan Bulut'un hayat hikayesi!
ATV yeni dizisi Beni Bırakma dizi oyuncuları ve dizi konusu
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2020 evlenme prosedürü
Rüyada Hamile Görmek Ne Anlama Gelir?
İŞKUR asgari ücret desteği nasıl alınır? İŞKUR asgari ücret desteğini alma şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.