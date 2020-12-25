Kapalıçarşı sabah saat kaçta açılıyor, akşam saat kaçta kapanıyor? Kapalıçarşı hafta sonu Cumartesi Pazar bayramda açık mı, kapalı mı, tatil mi?

İstanbul ilimizde bulunan 1461 yılında Fatih sultan Mehmet döneminde yapılan tarihi de kendisi kadar eski olan ‘Kapalı Çarşı’ eşi benzeri bulunmayan mimarisi ve büyüklüğü ile yaklaşık 500 yılı aşkın süredir ticaretin göbeği olarak bilinmektedir. Her sene 100 bini aşkın turist alışveriş yapmaktan ziyade Kapalı Çarşının mimarisini merak ettiklerinden sadece görmek ve gezmek istediklerinden ziyarette bulunmaktadır. Türkiye nin her ilin de tarih başkadır fakat bilinen bir gerçektir ki İstanbul da tarih bambaşka. Turistlerin akın ettiği, görmek için sabırsızlandığı kapalı çarşımıza diğer illerimizden de talep oldukça fazla. Koronavirüs kapsamında alınan önlemler doğrulsun da kapalı çarşıya da belirlenen birim başına düşen insan sayısı miktarına göre insan alınmaktadır. Özellikle turistler tarafından hangi saatlerde açık olduğu merak konusu haline gelmektedir.

Kapalıçarşı Çalışma Saatleri 2020

Kapalı çarşının içerisinde 4 binden fazla işletme, esnaf, dükkan bulunmaktadır. Sabah saat 08:00 da açılan çarşımız akşam saat 19:00 a kadar açık bulunmaktadır. Eşi benzeri olmayan mimarisinin içerisinde 60 adet sokak bulundurduğundan adete bir labirent edası yaratmaktadır. Çeşitli sektörlerde hizmet veren çarşının içerisinde antika eşyasından baharatçısına kadar bir çok işletme mevcuttur.

Kapalıçarşı Hafta Sonu Açık Mı, Kapalı Mı?

Kapalıçarşı Bayramda Açık Mı, Kapalı Mı?

Kapalıçarşı daha önceleri haftanın 6 günü hizmet veriyordu. Ancak ziyarete gelen yerli ve yabancı turist sayısının her geçen sene artması bu konuda da değişiklik yapılmasını gerektirdi. Kapalıçarşı hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) günleri hizmet verdiği gibi aralıksız olarak Cumartesi ve Pazar yani hafta sonu da hizmet vermektedir. Fakat Kapalıçarşı açık olsa da Pazar günleri birçok dükkan kapalı durumda bulunmaktadır. Bu yüzden alışveriş yapacaksanız Pazar harici bir günü seçmeniz yararınızadır.

Ramazan bayramı ve kurban bayramında hizmet vermemektedir. İşletmeler bayram süreci boyunca kapalıdır. Resmi bayramlarda ise 23 nisan vs gibi açıktır.

İstanbul kesinlikle ziyaret edilmesi gereken en eski ve tarihi yerimizdir. İçerisinde bulundurduğu çeşit çeşit dükkanlar ve bulunduğu sokaklar görsel olarak oldukça dikkat çekmektedir.