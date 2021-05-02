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Kapalı olan zincir marketler hangileri?

Tam kapanma kararının ardından zincir marketler belli saat aralıklarında çalışacak. Vatandaşlarımız zincir marketler hangileri, tam kapanmada hangi zincir marketler açık, tam kapanmada hangi zincir marketler kapalı sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:17
Kapalı olan zincir marketler hangileri?
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Yapılan son kabine toplantısının ardından ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda toplamda 18 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Tam kapanma kararının ardından zincir marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde başladı. Tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda bazı zincir marketler açık olacak. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.

Zincir Marketler

Ülkemizde faaliyet gösteren zincir marketler aralarında Makro Market, şok market, A101, BİM, Migros ve CarrefourSA gibi marketler bulunmaktadır. Bu marketler tam kapanma sürecinde pazar günleri kapalı olacak. Pazar günleri alışveriş yapılamayacak




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
Zincir MarketlerBİMA101
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