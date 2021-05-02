Kapalı olan zincir marketler hangileri?

Yapılan son kabine toplantısının ardından ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda toplamda 18 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Tam kapanma kararının ardından zincir marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.

Zincir Marketler

Tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde başladı. Tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda bazı zincir marketler açık olacak. İçişleri bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesine göre pazar günleri zincir marketler kapalı olacak.

Ülkemizde faaliyet gösteren zincir marketler aralarında Makro Market, şok market, A101, BİM, Migros ve CarrefourSA gibi marketler bulunmaktadır. Bu marketler tam kapanma sürecinde pazar günleri kapalı olacak. Pazar günleri alışveriş yapılamayacak