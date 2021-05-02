Kapalı olan zincir marketler hangileri?

Yapılan son kabine toplantısının ardından ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma kararı alındı. Bu kapsamda toplamda 18 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanacak. Tam kapanma kararının ardından zincir marketlerin açık olup olmadığı merak ediliyor.
Zincir Marketler
Ülkemizde faaliyet gösteren zincir marketler aralarında Makro Market, şok market, A101, BİM, Migros ve CarrefourSA gibi marketler bulunmaktadır. Bu marketler tam kapanma sürecinde pazar günleri kapalı olacak. Pazar günleri alışveriş yapılamayacak
Son Güncelleme: 02.05.2021 16:17