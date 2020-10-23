Kapalı mekanlarda sigara içme cezası ne kadar? Dükkanda sigara içme ceza uygulaması hakkında detaylar

Vatandaşların sağlık ve yaşama hakkının korunabilmesi ve savunmak için kapalı alanda sigara içme yasağı getirildi. Sigara içemeyen vatandaşlar kendilerini nasıl koruyacağını düşünürken, tütün ürünlerini kullanma yasağına uyan kişiler araştırma yapmaya başladılar.

2020 kapalı alanda sigara içme cezası

2008 yılının Mayısıs ayında AVM’ler ve işyerleri dahil olmak üzere bütün kapalı alanlarda sigara yasağı uygulanmaya başladı. Cezaevleri, yaşlı bakımevleri, ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde sigara içenler için ayrı bölümler oluşturuldu.

Sigara içme yasağı çerçevesinde en önemli gelişmeler 2009 yılında yürürlüğe girmişti. Alınan karara göre restoran, bar ve kafeteryalar yasak kapsamına alınırken, yasaklara uymayan işletme sahiplerine para cezası uygulanmaya başlamıştır. Kapalı alanda sigara içme cezası 188 TL iken, uyarı levhası asmama cezası 1833 TL olarak belirlendi.

Hangi yerlerde sigara içmek yasaktır?

Tütün ürünlerinin yasak olduğu deniz, hava, demir ve karayolu ile taksiler dahil olmak üzere bütün toplu taşıma araçlarında sigara içmek yasaktır. Bununla birlikte;

Kamu hizmet binasının kapalı alanları,

Okul öncesi eğitim kurumları,

Dershaneler,

Kültür ve sosyal hizmet binası,

Eğitim, sağlık, ticaret, spor ve eğlence benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait binaların kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.

Kapalı alanlarda sigara içme cezası

İşyerinde sigara cezası artırılmakla birlikte işletmeye kesilen ceza tutarı da artış göstermiştir. Cezaların önüne geçilmesinden sorumlu olanlar ise;

İşyeri sahipleri,

Kamu kurumu yetkilileri,

Gemi, deniz motoru kaptanları,

Hava taşıma pilotlarıdır.

Devletin belirlemiş olduğu alanlarda sigara içmeye devam eden kişilere 2020 yılında 188 TL, dükkanlara 2 bin 579 TL ila 12 bin 938 TL ceza uygulanmaktadır.