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Kapadokya'da peribacalarındaki görüntü yok artık dedirtti

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına sprey boyalar ile isimleri yazan kişi veya kişiler tepki çekerken, yapılan bu çirkin davranış yok artık dedirtti.

17 Haziran 2021 Perşembe 20:33
Kapadokya'da peribacalarındaki görüntü yok artık dedirtti
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UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve yıl boyu hem yurtdışından hem de yurt içinden birçok turisti ağırlayan Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından sprey boyalar ile yazılar yazıldı. Yapılan bu çirkin davranış yerli ve yabancı turistlerin büyük tepkisini çekti.

Göreme beldesi ile Ortahisar yolu arasında bulunan doğal güzelliklerimizden olan yılboyu çok sayıda kişinin ziyaret ettiği  peribacalarına sprey boyalar ile isimlerin yazılmasının yanı sıra cisimlerle de peribacalarının üzerini kazıyarak isimler yazılması görenleri hem şaşırttı hem de üzdü.. Kapadokya bölgesini Hatay'dan ziyarete gelen Abdullah Arda gördüğü manzara karşısında böyle güzelliklere bu çirkinlikler yakışmıyor diyerek tepkisini ortaya koydu. Bu doğa güzelliğe, harika bir açık hava müzesi olan bu güzelliğe böyle çirkin olayların yakışmadığını belirtti. Yetkililerden buralar için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyen Abdullah Arda acil önlem alınması gerektiğini belirtti.

Kapadokya bölgesinde peribacalarının sprey boyalar ve çeşitli cisimlerle zarar verilmesi konusunda ise yetkililerin nasıl bir önlem alınacağı ise merak ediliyor.


Son Güncelleme: 17.06.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
KapadokyaÇirkin Davranış
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