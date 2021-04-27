İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme başladı
Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme...

Kanye West ayakkabısını satışa çıkardı: 1.8 milyon dolara alıcı buldu!

Ünlü şarkıcı Kanye West, 2008 senesinde düzenlenen Grammy Ödülleri'nde giydiği ve başka bir örneği de bulunmayan Nike Air Yeezy model ayakkabısını rekor fiyata sattı.

27 Nisan 2021 Salı 15:08
Kanye West ayakkabısını satışa çıkardı: 1.8 milyon dolara alıcı buldu!
Takip Et:

Ünlü şarkıcı son zamanlarda tasarımcılığyla ön plana çıkmaya başladı. Sanatçı bir çok marka ile işbirliği yaparak ayakkabı ve hazır giyim ürünleri ile gündemde yer aldı.

2008 senesinde Kanye West. Grammy Müzik Ödülleri'nde Nike Air Yeezy, ayakkabısı ile sahne almıştı. Ardından sanatçı ayakkabısını rekor fiyat ile sattı. Sothbey's müzayede evinde yapılan açık arttırmada West'in giydiği Nike Air Yeezy ayakkabısı  1,8 milyon dolar (ysklşık 14 milyon TL) ile alıcı buldu. Bu durumda bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata satılmış oldu.

Ayyakbıyı, ayakkabı yatırım platformu RARES adlı bir kuluş satın aldı. Kanye West ve Mark Smith'in Nike için tasarladığı ayakkabının bu fiyatı tarihe yazıldı. 45 numara olan ayakkabının nadir bulunan siyah deri ile kaplama olduğu belirtildi.

Son olarak 2020 senesinde Mayısıs ayında Sothebys'in açık arttırmaya çıkardığı ve ünlü basketbolcu Micheal Jordan tarafından kullanılan 1985 senesi üretimi Air Jordan 1,560.000 dolara satılmıştı.

2013'te Nike ile ortaklığına son veren West, Adidas ile çalışmaya başlamış ve bu ortaklığı ile 1.7 milyar dolar gelir elde etmişti. West, rekor kıran ayakkabısını giyerken Grammy Ödül Töreni'nde Hey Mama ve Stronger adlı şarıkılarını söylemiş  ve ayakkabılar kısa bir zaman içinde kült bir nesne haline gelmişti.a




Son Güncelleme: 27.04.2021 15:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanye WestAyakkabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank 26 Nisan 2021 çalışma saatleri
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları
e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama
e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru sonucu nasıl öğrenilir? Seyahat izin belgesi başvuru sonucu sorgulama
İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?
İnşaat sektörü yasaktan muaf mı? İnşaat işçileri çalışmaya devam edecek mi?
Tam kapanmada hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?
Tam kapanmada hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Uzaktan çalışma dönemi....

Popüler Haberler

EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
Bankaların emekli maaşı promosyon süresi ne kadardır? 2021 Emekli maaşı için promosyon veren bankalar listesi
Ferrari Purosangue temel ve teknik özellikleri 2021
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
Gelir vergisi nasıl hesaplanır? 2021 Gelir vergisi oranları ve hesaplama yöntemleri
Teknik servis bayiliği veren firmalar hangileridir? 2021
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları
Tam kapanma kısıtlamasında bankalar açık olacak mı, kapanma boyunca muaf olan yerler ve kişiler hangileri olacak?
Son Sayfa sunucusu kimdir? Melike Çelik hakkında bilgiler
TJK 27 Nisan 2021 Salı at yarışı sonuçları
E-Devlet Mezun Belgesi Sorgulama işlemi nasıl yapılır? Diploma bilgileri sorgulama
Acemi Anneler dizi oyuncusu Nil kimdir? Merve Üçer hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin hayatı!
Kanal 7 canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TSK bordo bereli askerlik şartları nelerdir? 2021 Bordo bereliler ne kadar maaş alır?
27 Nisan 2021 Salı TV8'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Resmi Gazete'de 27 Nisan 2021 Salı bugün hangi haberler var? 27 Nisan 2021 Salı Resmi Gazete atama kararları
Bugün kimin maçı var? TV 27 Nisan 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
27 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
TRT 1'de 27 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.