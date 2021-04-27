Kanye West ayakkabısını satışa çıkardı: 1.8 milyon dolara alıcı buldu!

Ünlü şarkıcı son zamanlarda tasarımcılığyla ön plana çıkmaya başladı. Sanatçı bir çok marka ile işbirliği yaparak ayakkabı ve hazır giyim ürünleri ile gündemde yer aldı.

2008 senesinde Kanye West. Grammy Müzik Ödülleri'nde Nike Air Yeezy, ayakkabısı ile sahne almıştı. Ardından sanatçı ayakkabısını rekor fiyat ile sattı. Sothbey's müzayede evinde yapılan açık arttırmada West'in giydiği Nike Air Yeezy ayakkabısı 1,8 milyon dolar (ysklşık 14 milyon TL) ile alıcı buldu. Bu durumda bir çift ayakkabı için en yüksek fiyata satılmış oldu.

Ayyakbıyı, ayakkabı yatırım platformu RARES adlı bir kuluş satın aldı. Kanye West ve Mark Smith'in Nike için tasarladığı ayakkabının bu fiyatı tarihe yazıldı. 45 numara olan ayakkabının nadir bulunan siyah deri ile kaplama olduğu belirtildi.

Son olarak 2020 senesinde Mayısıs ayında Sothebys'in açık arttırmaya çıkardığı ve ünlü basketbolcu Micheal Jordan tarafından kullanılan 1985 senesi üretimi Air Jordan 1,560.000 dolara satılmıştı.

2013'te Nike ile ortaklığına son veren West, Adidas ile çalışmaya başlamış ve bu ortaklığı ile 1.7 milyar dolar gelir elde etmişti. West, rekor kıran ayakkabısını giyerken Grammy Ödül Töreni'nde Hey Mama ve Stronger adlı şarıkılarını söylemiş ve ayakkabılar kısa bir zaman içinde kült bir nesne haline gelmişti.a