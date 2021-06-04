Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı açılışı sırasında Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz keşfine dair detayları anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bölgedeki gaz için müjdeli haberin vermesi bekleniyor. Müjdeli haber verilirlen bir yandan Kanuni sondaj gemisine canlı olarak bağlantı sağlanması bekleniyor. Peki Kanuni Sondaj Gemisi nedir? Kanuni Sondaj Gemisi'nin özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerededir? İşte detaylar...

Kanuni Sondaj Gemisi nerede?

Kanuni Sondaj Gemisi'nin boyutu ne kadar?

Geçen sene TPAO envanterine dahil olan ve Sakarya Gaz Sahası kuyusunda testlerini gerçekleştirmek için sorumlu olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin şuanda Türkali-2'de kuyu testlerini yapmaktadır.

Türkiye'de hidrokarbon potansiyeli için önemli bir görevi bulunan gemi Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi konumundadır. 2020'de filoya dahil olan gemi, 2012'de inşa edilerek 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip oldu. Kanuni, 12 bin 200 metrelik derinliğe kadar sontaj yapabilmektedir.