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Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?

Türkiye'de 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğalgaz çalışmalarına devam edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yeni doğal gaz keşfiyle ilgili kamuoyuna müjdeyi vermesi bekleniyor. Müjdenin verildiği sırada Kanuni Sondaj Gemisi'ne canlı yayın ile bağlanacak olan Erdoğan vatandaşların Kanuni Sondaj Gemisi nedir? Kanuni Sondaj Gemisi'nin özellikleri, boyutu nedir? Kanuni Sondaj Gemisi nerededir? sorularını sormasına neden oldu. İşte merak edilen soruların yanıtları.

04 Haziran 2021 Cuma 17:01
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı açılışı sırasında Karadeniz'de bulunan yeni doğalgaz keşfine dair detayları anlatacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün bölgedeki gaz için müjdeli haberin vermesi bekleniyor. Müjdeli haber verilirlen bir yandan Kanuni sondaj gemisine canlı olarak bağlantı sağlanması bekleniyor. Peki Kanuni Sondaj Gemisi nedir? Kanuni Sondaj Gemisi'nin özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerededir? İşte detaylar...

Kanuni Sondaj Gemisi nerede? 

Geçen sene TPAO envanterine dahil olan ve Sakarya Gaz Sahası kuyusunda testlerini gerçekleştirmek için sorumlu olan Kanuni Sondaj Gemisi'nin şuanda Türkali-2'de kuyu testlerini yapmaktadır.

Kanuni Sondaj Gemisi'nin boyutu ne kadar?

Türkiye'de hidrokarbon potansiyeli için önemli bir görevi bulunan gemi Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi konumundadır. 2020'de filoya dahil olan gemi, 2012'de inşa edilerek 227  metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip oldu. Kanuni, 12 bin 200 metrelik derinliğe kadar sontaj yapabilmektedir.


Son Güncelleme: 04.06.2021 17:01
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Anahtar Kelimeler:
SondajKanuniGemiDoğalgaz
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