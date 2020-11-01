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Kanun Hükmünde Kararname nedir? KHK için kimin yetkisi vardır? KHK nasıl çıkarılır?

Türkiye’de OHAL sürecinde sık sık adını duyduğumuz Kanun Hükmünde Kararname’lerin (KHK) ne gibi bir işlevi olduğu pek çok kişi tarafından bilinmemektedir. KHK’lar direkt anayasadan alınan yetkiyle hükümet tarafından çıkarılan ve kanun gücü olan kararname olarak uygulanmaktadır…

01 Kasım 2020 Pazar 19:11
Kanun Hükmünde Kararname nedir? KHK için kimin yetkisi vardır? KHK nasıl çıkarılır?
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Türkiye’de son senelerde OHAL süreci içinde sık sık adını duyduğumuz KHK’ların nasıl bir işleve sahip oldukları birçok kişi tarafından bilinmemektedir. Kanun Hükmünde Karaname, kısa ismiyle KHK’lar yasama organının konu, süre ve amacı belirleyecek bir yetki kanunuyla verilen yetkiye ve direkt anayasadan alınan yetkiyle hükümet tarafından çıkarılmaktadır. Madden kanun gücü olan KHK’lar TBMM tarafından onaylanması sonrasında kanun formunda uygulanmaya başlanabilmektedir.

Türkiye’de 1982 senesinde uygulamaya giren Anayasa’nın 87. Madesi kapsamında Bakanlar Kurulu’na belli konularda KHK çıkarma yetkisi verme maddesi Meclis görevleri ve yetkileri arasında koymuştur.

KHK Kim Tarafından Çıkarılır?


Anayasa’nın 91. Maddesinde KHK yetkisinin kimde olduğu ve kim tarafından çıkarılabileceği ifade edilmiştir. İlgili madde bünyesinde TBMM, Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisini verebilmektedir. Sıkı yönetim ve OHAL süreçlerinde ise saklı kalmak üzere Anayasa 2. Kısmının 1. Ve 2. Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle 4. Bölümdeki siyasi haklar ve ödevler KHK ile düzenlenememektedir.

KHK’nın Özellikleri Nelerdir?

KHK olağan ve olağanüstü olacak şekilde iki farklı yöntemle uygulanabilmektedir. Türkiye’de KHK, Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılabilmektedir. Bu yetki kabineye TBMM tarafından tanınmaktadır. Temel haklar, kişi hak ve özgürlükleri, siyasi haklar ve devlet ile ilgili düzenleme, değişiklik yapamamaktadır. Olağanüstü KHK’lar ise Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği bakanlar kurulu tarafından çıkarılabilmektedir. Bu durumda TBMM tarafından yetki devredilmesine gerek kalmamaktadır. Diğer yandan Uluslararası hukuktan ortaya çıkan sorumluluklara uymak şartıyla her alanda düzenleme yapılabilmektedir. KHK kapsamında Meclis tarafından ve AYM tarafından siyasi ve yargısal denetim gerçekleştirilebilmektedir.

Olağan ya da olağanüstü KHK’lar Resmi Gazete’lerde yayımlanarak ve yayımlandıkları gün uygulamaya alınmaktadırlar. Gazeteden sonra TBMM onayına sunulur ve sunulmayanlar ise Meclis tarafından verilen ret kararları Resmi Gazete’de yayımlandıklarında uygulamadan kalkmaktadırlar.



Son Güncelleme: 01.11.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
KHKAnayasaKanun
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