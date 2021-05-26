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Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?

26 Mayıs gününde gerçekleşecek olan tutulma için pek çok kişi Kanlı Ay tutulması nedir? Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte Kanlı Ay ile ilgili tüm merak edilenler..

26 Mayıs 2021 Çarşamba 22:48
Kanlı ay tutulması saat kaçta, ne zaman? 26 Mayıs 2021 Ay tutulması Türkiye’den görülecek mi?
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Kanlı Ay tutulması ne zaman ve nerede görülebilecek?

Kanlı Ay veya Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da isimlendirilen Ay tutulması bu sene 26 Mayıs 2021 tarihinde meydana gelecek. 2021 Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs'ı 27 Mayıs Perşembe gecesine bağlayan gecede gerçekleşecek. Bu sene içinde tek tam ay tutulması olarak da bilinmektedir. Diğer yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de dair açıklama getir. Kanlı Ay’ın Kuzey Amerika'nın batısı, Peru'nun batısı, Şili ve Arjantin'in güneyi gibi ülkelerden izlenebileceği de bilinmektedir .

Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülebielcek mi?

26 Mayıs tarihinde meydana gelecek olan Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından izlenebileceği açıklandı.

2021 ay tutulması tarihleri

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

Kanlı Ay nedir?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tam olarak Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda beliriyor. Bu haldeyken Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması mümkün olmadığından Ay sadece Dünya'nın atmosferinden gelen mavi bir filtreyle yansımış olan ışıkla aydınlanmış oluyor. Bu sayede tutulma görüntüsü bu şekle bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu halini "Kanlı Ay" olarak adlandırıyor.

Süper Ay nedir?

Ay'ın Dünya çevresindeki eliptik yörüngesinde Yerküre'ye en yakın konumda bulunduğu "yerberi" konumundaki görüntüsüne "Süper Ay" ismi verilmektedir. Oluşan bu görünüm, Ay'ın normal boyutundan daha büyük göründüğü Dolunay olarak beliriyor.

Çiçek Ay nedir?

"Çiçek Ay" tanımlaması da Kuzey Yarım Küre'de çiçeklerin bahar mevisiminde açmasıyla, mayıs ayında meydana gelen dolunayları ifade etmek için kullanılıyor. Bugünkü tutulma, ayın bütün bu özelliklerini aynı anda görünmesini sağlayacak. Dünyanın pek çok yerlerindeki kişiler yarın gökyüzünde "Süper Çiçek Ay"ı izlerken, Amerika'nın batısından Pasifik'in doğusuna kadar olan bölgedekiinsanlar Ay'ın bu konumdayken tutulma hareketini ve "Kanlı Ay" görünümüne dönüşümüne şahit olacaklar.


Son Güncelleme: 26.05.2021 22:48
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Kanlı AyNe Zaman26 Mayıs
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