Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi etkisi olacak?

NASA’ya göre tam ay tutulması olduğunda, ay ile güneş dünyanın tam ters yönlerine hizalanıyor. NASA, "Ay bütünüyle Dünya'nın gölgesinde kalıyor olsa da, bir miktar Güneş ışığı Ay'a ulaşır" diyor. Fakat bu güneş ışığı dünyanın atmosferinden geçtiği sırada, mavi ışığın büyük bir bölümü atmosfer tarafından filtrelendiği için ay kırmızı rengini alıyor. Bu yüzden de yaşanan bu olay kanlı ay tutulması olarak adlandırılıyor.

Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek?

Kanlı ay tutulmasının burçlara ne gibi bir etkisi olacak?

Kanlı ay tutulması 26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

24 - 30 Mayıs haftalık burç yorumlarında gündemde Kanlı Ay Tutulması ile Merkür retrosu yer alıyor. 26 Mayıs’ta Yay burcu ‘Süper Çiçek Kanlı Ay tutulması yaşayacak. 2 hafta süresince etkisini gösterecek Ay Tutulması'nın yanında 30 Mayıs'ta Merkür, İkizler burcunda gerileme yaşayacak. Peki Ay Tutulması ve Merkür retrosu 12 burcu nasıl etkileyecek? İlk olarak Ay Tutulması'nda tutulamayacak sözler vermeden, abartılı davranışlardan sakınmalısınız. Ani kararlar almamalısınız. Büyük borç altına girmemelisiniz, çünkü daha sonra ödeme yaparken zorlanabilirsiniz. Bunun yanında çok fazla sorumluluk alarak kendinizi sıkıntıya düşürmemeye çalışmalısınız. Çünkü Ay Tutulması zamanında işleri tamamlamak, her şeyin üstesinden gelmeye çalışmanız zorluklar yaşamanıza neden olacaktır.

Aynı zamanda sağlık konusunda yediğiniz ve içtiğiniz her şeye dikkat etmeli, zehirlenmelere karşı dikkatli olmalısınız. Cildiniz veya saçınız için kullandığınız ürünler konusunda dikkatli olmanızda da fayda var. Merkür retrosunda gelirsek; iletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap ,senaryo ve yazılı kaynakları yöneten Merkür'ün gerilemeye başlaması bu konularda aksaklıklara neden olabilir. Bu yüzden işlerinizi Merkür retrosunun öncesinde bitirmeli veya sonraya bırakmalısınız. Teknolojik aletlere dikkat etmeli, belgelerinizi mutlaka yedeklemelisiniz. Malum pandemi devam ederken aynı çatı altında yaşadığınız insanlara yükselmemelisiniz. Merkür retrosunun etkilerinin farkında olursanız, bu 3 haftalık süreci kolaylıkla atlatabilirsiniz.