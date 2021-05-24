Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte, saat kaçta olacak? 26 Mayıs 2021 kanlı ay tutulması saati

Gökyüzünde şölen yaşatan doğal anlardan biri olan Kanlı Ay'ın pek çok insan tarafından ne zaman gerçekleşeceği araştırılmaya başlandı. 2021 26 Mayıs Kanlı Ay tutulması saat kaçta olacak? Kanlı Ay tutulması nerelerden görülebilecek? İşte detaylar...

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta?

Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay tutulması 2021 Mayıs ayının son günlerinde yaşanacak. Uzmanlar Kanlı Ay tutulmasıyla hakkında 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gecede çıplak gözle görülebileceğini belirtti.

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günlük sürede tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirmiş olur. Ay’ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay’ın, Dünya’nın ve Güneş’in Ay yörüngesi esnasında değişen göreli konumu nedeniyle meydana gelir. Kanlı Ay Tutulması sadece Ay’ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması esnasında yaşanır. Bu sıraa Dünya’da Güneş’in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay’ın yüzeyine kadar ulaşır.