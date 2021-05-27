Kanlı Ay güzel görüntüler oluşturdu

Ülkemizde görülen en güzel doğa olayları arasında gösterilen, bugün görüntülendi veve Ankara’da güzel görüntülere sebep oldu. Süper çiçek kanlı ay olarak adlandırılan bu doğa olayı, çok güzel görüntüler oluşturdu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden izlenebilen ve gözlemlenebilen kanlı ay, aynı zamanda süper ay olarak nitelendiriliyor. Bu özel doğa olayında, dünyaya en yakın konumda oluyor ve normalden daha parlak ve büyük oluyor.

Ülkemizin resmi haber ajansı olan Anadolu ajansı, süper ay görüntülerini canlı olarak ekranlara getirdi. Aynı zamanda birçok Anadolu ajansı muhabiri bu muhteşem doğa olayı ile ilgili fotoğraf çekimi yaptım. Süper ay, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Van gibi illerde güzel görüntüler oluşturdu. Kanlı ayda, güneş ışınları aya doğru gidiyor. Doğru giderken atmosferden geçtiği için kırılma yaşayarak kırmızı renge bürünüyor.