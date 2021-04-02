Kanlı arazi kavgası bilanço 1 ölü,2 yaralı

Batman’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kıraathanede, aralarında anlaşmazlık çıkan akrabalar tartışmaya başladı. Arazi yüzünden çıkan tartışma daha çok büyüyerek kavgaya dönüştü. Arazi yüzünden çıkan kavgada taraflar birbirlerine silah çekerek ateşledi.

Yaşanan olayın çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi intikal etti.

Polis ekipleri çıkan kavgaya müdahale ederken sağlık ekipleri yaralanan 40 yaşındaki Süleyman Yel’e yardım için gittiklerinde talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Öte yandan çıkan silahlı tartışmasa 46 yaşındaki Abdülkadir Yel ile 17 yaşındaki S.Y. adlı genç hemen hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

