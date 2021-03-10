İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...

Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?

10 mart Çarşamba günü kutlanılacak olan Miraç Kandili tüm İslam alimlerinin önemli gördüğü günlerden biridir. Bu günde ibadet eden insanlar, dualarını eksik etmezler. Bu özel günde ise çiftlerin bir ilişkiye girmesinin günah olup olmadığı merak edildi.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:11
Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?
Takip Et:

İlahiyatçı olan Nihat Hatipoğlu’na, Miraç kandili gününde seks yapmanın günah olup olunmadığı soruldu. Hatipoğlu ise, lerin bu günlerde birbiri ile yakınlaşmanın günah olunmadığını söyledi.

Kandil günlerinde eşlerin birbirilerine yakınlaşmasında herhangi bir sorunun olmadığını ileten Hatipoğlu, kandil günlerinde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbiriyle yakınlaşmasının bir sorun teşkil etmediğini söyledi. Umre zamanında eşlerin birbirine yakınlaşmasında da bir sorun olmadığını söyleyen Hatipoğlu, “Sadece insanlar ihramlı iken ve kadınlar regl döneminde iken birleşmeler caiz değildir” dedi.

Kandil gecelerinde eşlerin bir ilişkiye girmesinde çocukların sakat olup olmadığını soran bir izleyiciye Hatipoğlu, bu durumların çocukla alakası olmadığını iletti.



Son Güncelleme: 10.03.2021 11:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
MiraçKandilNihat HatipoğluDin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları
Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları
Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay nerede, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı?
Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay nerede, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı?
İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?
İncir ağacı neden çiçek açmaz? İncir ağacı çiçek açar mı?
Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi
Özel Güvenlik Sertifikası nereden, nasıl alınır? ÖGG sertifika şartları ve eğitimi
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili'nde Peygamber efendimiz süt içerken hangi duayı okurdu? Miraç gecesi süte okunacak dualar
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021
Miraç Kandili gecesi dua ve mesajları 2021

Popüler Haberler

Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?
Miraç Kandili gecesi hangi sureler ve dualar okunmalı? 10 Mart Çarşamba Miraç Kandili duaları
Acemi Anneler dizisinde Ezgi karakterine Tuğçe Özbey hayat veriyor
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TikTok'dan para nasıl çekilir? Tiktok banka hesabı ekleme ve para çekme işlemleri
Forza Horizon 4 Steam fiyatı ve Forza Horizon 4 sistem gereksinimleri
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay neden öldü? Karahan Çantay nerede, ne zaman öldü, kaç yaşındaydı?
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 10 Mart 2021 Çarşamba Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Babam Çok Değişti dizisi final mi yapacak, dizi bitecek mi?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu, evimin bulunduğu bölgede fay hattı var mı? 2020 AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama
Bağışlıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi nasıl güçlü tutulur? Bağışıklık sistemini güçlendiren doğal besinler
Mucize Doktor Kuyucak Gölü nerededir?
Asgari ücret 2021 belirleme komisyonu 2.3.4. Asgari ücret toplantı tarihleri ne zaman?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Halk Bank internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Halk Bank kredi başvuru yöntemleri
Yağlı ciltler için fondöten seçimi nasıl olmalıdır? Yağlı ciltlerde fondöten kullanımı önerileri
E-nabız aile hekimi değiştirme nasıl yapılır? 2021 Aile Hekimi değişim yapma dilekçesi
Ziraat Bankası internetten kredi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat Bankası kredi başvuru yöntemleri
Temizlik Benim İşim 10 Mart Çarşamba neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.