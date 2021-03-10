Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?

İlahiyatçı olan Nihat Hatipoğlu’na, Miraç kandili gününde seks yapmanın günah olup olunmadığı soruldu. Hatipoğlu ise, eşlerin bu günlerde birbiri ile yakınlaşmanın günah olunmadığını söyledi.

Kandil günlerinde eşlerin birbirilerine yakınlaşmasında herhangi bir sorunun olmadığını ileten Hatipoğlu, kandil günlerinde evlenmenin, gerdeğe girmenin, eşlerin birbiriyle yakınlaşmasının bir sorun teşkil etmediğini söyledi. Umre zamanında eşlerin birbirine yakınlaşmasında da bir sorun olmadığını söyleyen Hatipoğlu, “Sadece insanlar ihramlı iken ve kadınlar regl döneminde iken birleşmeler caiz değildir” dedi.

Kandil gecelerinde eşlerin bir ilişkiye girmesinde çocukların sakat olup olmadığını soran bir izleyiciye Hatipoğlu, bu durumların çocukla alakası olmadığını iletti.