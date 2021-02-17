Kandil simidi nasıl yapılır? Regaip kandili özel kandil simidi malzemeleri ve tarifi

Regaib kandili, Recep ayının ilk Cuma gününde kutlanan, Müslümanlar için önemli gecelerden biridir. Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Regaib kandili yarın akşam kutlanacak. Kandillerin vazgeçilmezi olan kandil simidi merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız Regaib kandiline özel kandil simidi tarifini araştırıyor.

Regaib Gecesi Kandil Simidi Tarifi

2 adet yumurta

120 gram margarin

2 adet yemek kaşığı sirke

1 adet çay bardağı yağ

1 adet yemek kaşığı mahlep

1 adet yemek kaşığı şeker

1 adet tatlı kaşığı tuz

1 adet kabartma tozu paketi

4 su bardağı un

Üzerine 2 adet yumurta akı

Üzerine çörek otu ya da susam

Kandil Simidi Nasıl Yapılır?

Farklı tariflerle hazırlayacağınız kandil simidini afiyetle yiyebilirsiniz. Sizler için Regaib kandiline özel kandil simidi tarifi hazırladık. Kandil simidinin çok lezzetli olmasını istiyorsanız sirke ve mahlep kullanmanız gerekmektedir. Oda sıcaklığında bekleterek ve sirke kullanarak muazzam bir lezzete ulaşabilirsiniz. Mahlep hem kokusu hem de sağlıklı olmasından dolayı simidi güzelleştirir.

İyi bir kandil simidi yapmak isterseniz, kullanacağınız yumurtayı ve margarini oda sıcaklığından bekletmeniz gerekmektedir. Yumurtaların beyazını ve sarısını ayırmanız gerekmektedir. Su bardağının üzerine 3-4 bardak un dökünüz. Sonra unun içerisinde çukur açın. Bu çukura margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri koyun. Ve yoğurmaya başlayın.

Hamurun ele yapışmamasına ve yumuşak kıvama gelmesine dikkat edin. Sonra yoğurmaya devam ederken az un ekleyin. Bu hamurdan simitler hazırlayın. Sonrasında tepsiye yağlı kağıt serip bu simitleri içine koyun. Üzerine susam ya da çörek otu koyarak fırına veriniz. 200 derece sıcaklıkta ısıtabilirsiniz.