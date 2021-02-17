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Kandil simidi nasıl yapılır? Regaip kandili özel kandil simidi malzemeleri ve tarifi

Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Regaib kandili yarın akşam kutlanacak. Kandillerin vazgeçilmezi olan kandil simidi merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız Regaib kandiline özel kandil simidi tarifini araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:31
Kandil simidi nasıl yapılır? Regaip kandili özel kandil simidi malzemeleri ve tarifi
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Regaib kandili, Recep ayının ilk Cuma gününde kutlanan, Müslümanlar için önemli gecelerden biridir. Müslümanlar için önemli gecelerden biri olan Regaib kandili yarın akşam kutlanacak. Kandillerin vazgeçilmezi olan kandil simidi merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlarımız Regaib kandiline özel kandil simidi tarifini araştırıyor.

Farklı tariflerle hazırlayacağınız kandil simidini afiyetle yiyebilirsiniz. Sizler için Regaib kandiline özel kandil simidi tarifi hazırladık. Kandil simidinin çok lezzetli olmasını istiyorsanız sirke ve mahlep kullanmanız gerekmektedir. Oda sıcaklığında bekleterek ve sirke kullanarak muazzam bir lezzete ulaşabilirsiniz. Mahlep hem kokusu hem de sağlıklı olmasından dolayı simidi güzelleştirir.

Regaib Gecesi Kandil Simidi Tarifi

  • 2 adet yumurta
  • 120 gram margarin
  • 2 adet yemek kaşığı sirke
  • 1 adet çay bardağı yağ
  • 1 adet yemek kaşığı mahlep
  • 1 adet yemek kaşığı şeker
  • 1 adet tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet kabartma tozu paketi
  • 4 su bardağı un
  • Üzerine 2 adet yumurta akı
  • Üzerine çörek otu ya da susam

Kandil Simidi Nasıl Yapılır?

İyi bir kandil simidi yapmak isterseniz, kullanacağınız yumurtayı ve margarini oda sıcaklığından bekletmeniz gerekmektedir. Yumurtaların beyazını ve sarısını ayırmanız gerekmektedir. Su bardağının üzerine 3-4 bardak un dökünüz. Sonra unun içerisinde çukur açın. Bu çukura margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri koyun. Ve yoğurmaya başlayın.

Hamurun ele yapışmamasına ve yumuşak kıvama gelmesine dikkat edin. Sonra yoğurmaya devam ederken az un ekleyin. Bu hamurdan simitler hazırlayın. Sonrasında tepsiye yağlı kağıt serip bu simitleri içine koyun. Üzerine susam ya da çörek otu koyarak fırına veriniz. 200 derece sıcaklıkta ısıtabilirsiniz.



Son Güncelleme: 17.02.2021 17:31
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Anahtar Kelimeler:
Kandil SimidiRegaib Kandili Simidi
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