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Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kandil simidi tarifi

Üç aylara girmemiz ile Müslümanlar için önemli gecelerden olan Miraç Kandili’nin gelmesiyle kandil simidinin nasıl yapıldığı araştırılmaya başlandı. Peki kandil simidi nasıl yapılır? bizde haberimizde Miraç Kandili’ne özel pastane usulü kandil simidi tarifini sizlerle paylaşacağız.

10 Mart 2021 Çarşamba 17:18
Kandil simidi nasıl yapılır? Pastane usulü kandil simidi tarifi
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Bugün Miraç Kandili olması sebebi ile kandil günlerinde geleneksel olarak yapılan kandil simidi tarifi araştırılmaya başlandı. Kandil simidinin kıyır kıyır olmasını isteyenler sirke kullanmalıdırlar. Kandil simidinin en önemli iki malzemesi sirke ve mahlep, püf noktası ise malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. 

 

Pastane usulü kandil simidi tarifi

Malzemeler 

  •  125 gram margarin
  •  2 yemek kaşığı sirke
  •  1 yemek kaşığı mahlep
  •  2 tane yumurta (sarısı hamuru için, beyazı dışı için)
  •  1 çay bardağı sıvı yağ
  •  1 yemek kaşığı toz şeker
  •  1 tatlı kaşığı tuz
  •  1 paket kabartma tozu
  •  3-4 su bardağı kadar un

Üzerine

  •  2 yumurta akı
  •  Susam (ya da çörek otu) 

Yapılışı 

Kandil simidi için önce malzemelerinizi oda sıcaklığında hazırlayalım. Yumurtaların sarısını ve beyazını ayırarak kandil simidini yapmaya başlıyoruz. Bir kabın içerisine 3-4 su bardağı kadar un döküyoruz ve unun ortasına bir çukur açarak margarin, yumurta sarısı ve diğer malzemeleri una açtığımız çukura ekliyoruz. Malzemeleri ekledikten sonra unu yoğurmaya başlıyoruz. Bir süre boyunca unu yoğurduktan sonra ele yapışmayan ve yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamur bu kıvamdayken azar azar un eklemesi yaparak yoğurmayı sürdürüyoruz. Hazırladığımız hamurdan parçalar ayırıp ve hamur parçalarını rulo hâline getirerek küçük simitler şeklinde birleştiriyoruz. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serip ve kandil simitlerini diziyoruz. Ardından kandil simitlerinin üzerine yumurta sürüp ve susam ya da çörek otunu serpip önceden ısıtılmış 200 derece fırına yerleştiriyoruz. Kandil simitleri piştikten sonra servise hazır hâle getiriyoruz. Miraç Kandiliniz Mübarek olsun... Afiyet olsun...


Son Güncelleme: 10.03.2021 17:18
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