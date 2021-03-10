İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir?

10 Mart 2021 tarihinin Miraç Kandili olması ile birlikte kandil gecelerinin geleneksel haline gelen kandil simidi birçok kişi tarafından yapılarak etrafa dağıtılmaktadır. Bu geceye özel lezzetli ve pratik kandil simidi tarifi arayan vatandaşlar aramalara koyuldu. Peki kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir? Ne kadar sürede kandil simidi pişer?

10 Mart 2021 Çarşamba 15:35
Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir?
Takip Et:

 

Geleneksel olarak her kandilde kandil simidi dağıtılması ülkemizde oldukça yaygın olarak görülürken o gün birçok pastane ve restoran işletmecisi taze kandil simidi çıkartıyor. Küçük lezzetler ile masamızı şenlendiren kandil simidi genellikle birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Pratik ve kolay tarifi ile çıtır çıtır kandil simidine kimse hayır diyemezsen bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Dışarıdan almak yerine kendi bildiği malzemeler ile temiz ortamda yapmak isteyen vatandaşlar Kandil simidinin nasıl yapıldığını merak ediyor.  Birçok kişi tarafından sevilerek yenilen bu lezzet her kandilde mutlaka ülkemizde çıkmaktadır. Kokusu ile sokakları büyüleyen bu lezzet, uzun yıllardır olduğu gibi 2021 yılındada bu geleneksel lezzet varlığını sürdürmektedir. Evinde yapmak isteyen kişiler az malzeme ile oldukça kolay kandil simidi yapabilir. Bu haberimizde kolay ve eksiksiz tarifi ile Kandil Simidi nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır yer alacak. İşte Kandil Simidi tarifi

Kandil Simidi nasıl yapılır?

Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın.

3 su bardağı beyaz un 

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın.

1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı

90 gram küp küp doğranmış tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet yumurta sarısı

Bütün malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şeklini verip önce yumurta akına sonra susama bulayıp, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Simitlerin yarısını susama bulayın, yarısını da çörek otuna. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Kandil Simidi malzemeleri

Hamur Malzemeleri

3 Su Bardağı Beyaz Un

1 Çay Kaşığı Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Mahlep

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

90 Gram Küp Küp Doğranmış Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Yoğurt

1 Çorba Kaşığı Elma Sirkesi

1 Adet Yumurta Sarısı

Kandil Simidi Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Beyazı

Yeteri Kadar Susam

Yeteri Kadar Çörek Otu

Kandil simidi fırından fırına pişme süresi değişirken genellikle bu süre 30 dakika olarak ayarlanmaktadır. Kandil Simidinin toplam maliyeti  ise 12,5 liraya gelirken kullandığınız ürünün kalitesine göre değişmektedir. Kandil Simidinde kalori miktarı ise 391,7 kalori olarak bilinmektedir. 



Son Güncelleme: 10.03.2021 15:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kandil SimidiTarifiMiraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?
Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?
En güzel Miraç Kandili mesajları özleri 10 Mart Çarşamba
En güzel Miraç Kandili mesajları özleri 10 Mart Çarşamba
Bugün 10 Mart kandil mi, ne kandili?
Bugün 10 Mart kandil mi, ne kandili?
fastPay iPhone 12 çekiliş sonuçları
fastPay iPhone 12 çekiliş sonuçları
Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri
Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba ne kandili? Miraç kandili gecesi ibadetleri
Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?
Kandil'de ilişkiye girmek günah mı?

Popüler Haberler

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir?
SGK rapor parası ne kadar sürede yatar? 2021 SGK rapor parası sorgulama
2021 ihaleye girmek için SGK borç sınırı ne kadardır?
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Bugün gram altın ne kadar? 10 Mart altın fiyatları ve çeyrek altın kaç TL?
Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?
Özür abdesti nedir, nasıl alınır? Parmağım kesildi nasıl abdest almam gerekir?
En güzel Miraç Kandili mesajları özleri 10 Mart Çarşamba
Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Türkiye il plaka kodları ve telefon alan kodları
Özel hastanelerin anjiyo fiyatları
Savaşçı dizisi yayınlanmaya devam edecek mi? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, çekimler ne zaman?
E Devlet bordro sorgulama - Memur Haziran 2019 Maaşları
2020 Ramazan ayı ilk oruç ne zaman, hangi gün başlıyor? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Lord of the Rings dizisi için detaylar netleşiyor! Yüzüklerin Efendisi dizi yönetmen belli oldu
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman yayınlanacak? Kuru Otlar Üstüne film fragmanı yayınlandı!
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2021
Hangi markanın sıfır otomobili ne kadar? Mart 2021 Otomobil markaları güncel sıfır otomobil fiyatları
FOX TV Temizlik Benim İşim bitti mi, neden yok? Temizlik Benim İşim yeni bölümler nasıl izlenir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.