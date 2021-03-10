Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir?

Geleneksel olarak her kandilde kandil simidi dağıtılması ülkemizde oldukça yaygın olarak görülürken o gün birçok pastane ve restoran işletmecisi taze kandil simidi çıkartıyor. Küçük lezzetler ile masamızı şenlendiren kandil simidi genellikle birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Pratik ve kolay tarifi ile çıtır çıtır kandil simidine kimse hayır diyemezsen bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Dışarıdan almak yerine kendi bildiği malzemeler ile temiz ortamda yapmak isteyen vatandaşlar Kandil simidinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Birçok kişi tarafından sevilerek yenilen bu lezzet her kandilde mutlaka ülkemizde çıkmaktadır. Kokusu ile sokakları büyüleyen bu lezzet, uzun yıllardır olduğu gibi 2021 yılındada bu geleneksel lezzet varlığını sürdürmektedir. Evinde yapmak isteyen kişiler az malzeme ile oldukça kolay kandil simidi yapabilir. Bu haberimizde kolay ve eksiksiz tarifi ile Kandil Simidi nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır yer alacak. İşte Kandil Simidi tarifi
Kandil Simidi nasıl yapılır?
Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın.
3 su bardağı beyaz un
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı mahlep
Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın.
1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı
90 gram küp küp doğranmış tereyağı
2 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı elma sirkesi
1 adet yumurta sarısı
Kandil Simidi malzemeleri
Hamur Malzemeleri
3 Su Bardağı Beyaz Un
1 Çay Kaşığı Kabartma Tozu
1 Tatlı Kaşığı Tuz
1 Tatlı Kaşığı Mahlep
1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı
90 Gram Küp Küp Doğranmış Tereyağı
2 Çorba Kaşığı Yoğurt
1 Çorba Kaşığı Elma Sirkesi
1 Adet Yumurta Sarısı
Kandil Simidi Üzeri İçin
1 Adet Yumurta Beyazı
Yeteri Kadar Susam
Yeteri Kadar Çörek Otu
Kandil simidi fırından fırına pişme süresi değişirken genellikle bu süre 30 dakika olarak ayarlanmaktadır. Kandil Simidinin toplam maliyeti ise 12,5 liraya gelirken kullandığınız ürünün kalitesine göre değişmektedir. Kandil Simidinde kalori miktarı ise 391,7 kalori olarak bilinmektedir.