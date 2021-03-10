Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidinin püf noktaları nelerdir, ne kadar zamanda pişirilir?

Geleneksel olarak her kandilde kandil simidi dağıtılması ülkemizde oldukça yaygın olarak görülürken o gün birçok pastane ve restoran işletmecisi taze kandil simidi çıkartıyor. Küçük lezzetler ile masamızı şenlendiren kandil simidi genellikle birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Pratik ve kolay tarifi ile çıtır çıtır kandil simidine kimse hayır diyemezsen bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar araştırmalara koyuldu. Dışarıdan almak yerine kendi bildiği malzemeler ile temiz ortamda yapmak isteyen vatandaşlar Kandil simidinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Birçok kişi tarafından sevilerek yenilen bu lezzet her kandilde mutlaka ülkemizde çıkmaktadır. Kokusu ile sokakları büyüleyen bu lezzet, uzun yıllardır olduğu gibi 2021 yılındada bu geleneksel lezzet varlığını sürdürmektedir. Evinde yapmak isteyen kişiler az malzeme ile oldukça kolay kandil simidi yapabilir. Bu haberimizde kolay ve eksiksiz tarifi ile Kandil Simidi nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır yer alacak. İşte Kandil Simidi tarifi





Kandil Simidi nasıl yapılır?

Fırınınızı 180 derecede önceden fansız ısıtın. Önce kuru malzemeleri robotta karıştırın.

3 su bardağı beyaz un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı mahlep

Sonra ıslak malzemeleri ekleyip sadece karışana kadar karıştırın.

1/4 (Çeyrek) su bardağı sızma zeytinyağı

90 gram küp küp doğranmış tereyağı

2 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet yumurta sarısı

Kandil Simidi malzemeleri

Bütün malzemelerin karıştığından emin olduktan sonra hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Simit şeklini verip önce yumurta akına sonra susama bulayıp, pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin. Simitlerin yarısını susama bulayın, yarısını da çörek otuna. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri altın sarısı gibi kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Hamur Malzemeleri

3 Su Bardağı Beyaz Un

1 Çay Kaşığı Kabartma Tozu

1 Tatlı Kaşığı Tuz

1 Tatlı Kaşığı Mahlep

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Sızma Zeytinyağı

90 Gram Küp Küp Doğranmış Tereyağı

2 Çorba Kaşığı Yoğurt

1 Çorba Kaşığı Elma Sirkesi

1 Adet Yumurta Sarısı

Kandil Simidi Üzeri İçin

1 Adet Yumurta Beyazı

Yeteri Kadar Susam

Yeteri Kadar Çörek Otu

Kandil simidi fırından fırına pişme süresi değişirken genellikle bu süre 30 dakika olarak ayarlanmaktadır. Kandil Simidinin toplam maliyeti ise 12,5 liraya gelirken kullandığınız ürünün kalitesine göre değişmektedir. Kandil Simidinde kalori miktarı ise 391,7 kalori olarak bilinmektedir.