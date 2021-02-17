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Kandil ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili hangi gün?

Kandil ne zaman, bugün kandil mi soruları merak konusu oldu. Müslümanlar Regaip Kandili hangi gün sorusunu araştırıyor.

17 Şubat 2021 Çarşamba 15:35
Kandil ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili hangi gün?
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Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili’ne az bir zaman kaldı. Müslümanlar Regaib Kandili’nin hangi gün olduğunu merak ediyor. Diyanet İşleri Recep Ayının başlangıcını üç ayların başlangıcı olarak tanımlamış ve Recep ayının ilk Cuma günü de Regaib Kandili olarak belirlenmiştir.

2021 yılında Regaip Kandili 18 Şubat 2021 Perşembe gecesini Cuma gecesine bağlayan günde eda edilecek.

Regaip Kandili

Regaip Kandili ilk kandil olarak bilinir. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili melekler tarafından isimlendirilmiştir.

Arapça kökenli “regaiye” kelimesinden gelen Regaip, bir şeyi arzulamak, istemek ve istenilen şey için emek sarf etmek anlamlarına gelmektedir.

Recep ayının fazileti iyilik ayı olmasıdır. Regaip Kandili de bu ay içerisinde olduğunda bu ay içerisinde ve özellikle bu günde Müslümanların ibadet etmesi istenir. Bu günde edilen ibadetler çok büyü sevaptır. Regaip Kandili’nde günahlar affedilir ve yapılan ibadetler çok büyük sevap olur.

Kandil nedir?

Kandil kelime anlamı olarak kendisine rağbet edilen şey ve değerli bağış anlamına gelir. Regaip kelimesi ise bol sevap ve mükafat anlamlarına gelmektedir.

2021 dini günler takvimi



Son Güncelleme: 17.02.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
KandilRegaip2021
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