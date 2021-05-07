Kandil mesajları 2021: En Güzel Kandil kutlama mesajları, sözleri

Ramazan ayının sonuna sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Ramazan ayını bir başka önemi ise Kadir Gecesi’dir. Ramazan ayının sonlarında eda edilen Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 27’inci gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27’inci gününe denk gelmektedir. Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu kutsal gece her sene Müslümanlar tarafından ibadet edilerek geçirilmektedir. 2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi kandil mesajları

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Hayırlı kandiller...

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız kandiliniz mübarek olsun.

Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun.