İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Kandil mesajları 2021: En Güzel Kandil kutlama mesajları, sözleri

Kadir Gecesi’ne bir gün kaldı. Kadir Gecesi öncesi en güzel kandil kutlama mesajları ve sözleri merak konusu oldu. 2021 yılında 8 Mayıs’a denk gelen Kadir Gecesi öncesi Kandil mesajları en çok araştırılan konuların başında geliyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 18:16
Kandil mesajları 2021: En Güzel Kandil kutlama mesajları, sözleri
Takip Et:

Ramazan ayının sonuna sayılı günler kaldı. Mübarek Ramazan ayında Müslümanlar oruç ibadetini yerine getiriyor. Ramazan ayını bir başka önemi ise Kadir Gecesi’dir. Ramazan ayının sonlarında eda edilen Kadir Gecesi bu yıl Ramazan ayının 27’inci gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi Ramazan ayının 27’inci gününe denk gelmektedir. Kuran-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı bu kutsal gece her sene Müslümanlar tarafından ibadet edilerek geçirilmektedir. 2021 yılında Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk gelmektedir.

Kadir Gecesi kandil mesajları

Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…

Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hal hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Hayırlı kandiller...

Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız kandiliniz mübarek olsun.

Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun.




Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KandilMesajKadir Gecesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün?
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Günlük burç yorumları; 8 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 8 Mayıs 2021 Cumartesi burç yorumları
Kadir gecesinin alametleri nelerdir?
Kadir gecesinin alametleri nelerdir?
Nafaka nasıl alınır? Nafaka alma şartları ve başvuru işlemleri
Nafaka nasıl alınır? Nafaka alma şartları ve başvuru işlemleri
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler
Kadir Gecesi ile ilgili hadisler ve ayetler

Popüler Haberler

Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Arka Sokaklar dizisinde Servan karakterini Serhat Midyat canlandırıyor
Payitaht Abdülhamid dizi oyuncusu Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Akgün kimdir? Alperen Duymaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Seni Çok Bekledim Umut karakterini kim canlandırıyor? Ömer Gökay Şanlıer kimdir?
Kadir Gecesi bugün mü, yarın gece mi, hangi gün?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm canlı izle! Payitaht Abdülhamid 150. bölüm tek parça izle! TRT 1 Payitaht Abdülhamid son bölüm
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet 176.bölüm fragmanı ve 10 Mayıs 2021 Pazartesi özeti Kanal 7
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Alev Alev dizisinde Ali karakterini Toprak Can Adıgüzel canlandırıyor
Galatasaray 2021 Başkanlık seçimleri başkan adayları listesi
Rüyada büyük fare görmek neye işaret eder?
Masumlar Apartmanı dizisi izlendi mi? Masumlar Apartmanı beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Yaralı Kalbim 92.bölüm fragmanı ve 7 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam
Kırımızı Oda dizisinde Tarık karakterini Tansel Öngel canlandırıyor
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli önemli gelişme
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Mayıs 2021
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin hesabı kapanacak mı, ne olacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.