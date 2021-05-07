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Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları

Müslüman alemi yarın geceki Kadir Gecesini heyecanla bekliyor. Yılın en faziletli ve en mübarek günü Kadir Gecesi'nde insanlar birbirini arar, dualar eder ve iyi dileklerde bulunur. Evlere kapandığımız şu günlerde mesajlar daha da önem kazanmıştır. Kadir Gecesi gibi önemli ve mübarek günlerde insanlar birbirine atmak için en güzel ve en anlamlı, uzun ve kısa kandil kutlama mesajları araştırmaya başladı. 2021 yılı Kandil mesajları için örnekler...

07 Mayıs 2021 Cuma 14:31
Kandil mesajları 2021: En Güzel, anlamlı, uzun ve kısa Kandil kutlama mesajları
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Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala Müslüman alemi Kadir Gecesini heyecanla beklemeye başladı. Faziletleri saymakla bitmeyen Kadir Gecesinde bol bol dualar edilir ve ibadetler yapılır. İnsanlar bugünler de birbirini arar sorar ve güzel iletişimler kurar. Dargınlıkların bitirilmesi ve küslüklerin sona ermesi tavsiye edilir. İlam dünyasından Kadir Gecesi gibi mübarek gün olarak adlandırılan günlere Kandil de denir. Kandil günlerinde insanlar birbirlerini hatırlar, aile büyükleri aranır ve Kandil için dualar edilerek iyi dileklerde bulunulur. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Kandil kutlama biçimleri de çağa ayak uydurmuştur. Eskiden insanların ev telefonlarından birbirini araması yerini cep telefonlarına bırakmıştır. Kısa mesajlarla insanlar birbirlerine özlü sözlerden oluşan Kandil mesajları yolar. Yarın akşam Kadir Gecesi olmasıyla birlikte pek çok insan yarın birbirine gönderebileceği kandil mesajları aramaya başladı.

Kadir Gecesinde yollanabilecek anlamlı Kandil mesajı önekleri;

  • Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, kandilin mübarek olsun…
  • Kandiller büyüklerimizi aramak, seslerini duymak, hâl hatır sormak, kendimizi sorgulamak, iç huzurunu bulmak için vesiledir. Hayırlı kandiller...
  • Bin aydan daha hayırlı olan kadir gecesinde, kâinatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.
  • Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.
  • Muhammed (SAV)'ı anlayana gül koklatılır, gül kokulu kandiliniz mübarek olsun.
  • Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin barış, huzur ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını diliyorum.

Yukarıda hazırladığımız mesajları kopyalayıp yapıştırarak sevdiklerinizin cep telefonlarına yollayabilirsiniz. Özellikle evlere kapandığımız şu günlerde böyle anlamlı ve önemli günlerde insanların birbirini hatırlaması daha da önem kazanıyor. Kandiliniz şimdiden kutlu olsun.

Kandilde yollayacak resimli mesajlar

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 14:31
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Anahtar Kelimeler:
Kandil MesajlarıKadir GecesiMüslüman
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