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Kan vermek orucu bozuyor mu ?

Kan bağışında büyük bir düşüş yaşanıyor. Ramazan ayı ile birlikte oruç tutmaya başlandı. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar kan vermek orucu bozar mı sorusunu araştırıyor.

14 Şubat 2022 Pazartesi 10:12
Kan vermek orucu bozuyor mu ?
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11 ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlikte kan vermenin orucu bozup bozmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayı ile birlikte kan bağışındaki büyük bir azalma yaşanıyor.

Kan vermek orucu bozar mı?

Pandemi nedeniyle ülkemizde ve dünyada zor bir süreç yaşanıyor. Bu zor süreç içerinde kan stoklarında da ciddi bir düşüş yaşandı. Ülkemizde ve diğer Müslüman ülkelerde ramazan ayının başlaması ile birlikte kan bağışı orucu bozar mı sorusu gündem oldu.

 Prof. Dr. İbrahim Dedemehmet ramazan  ayında vatandaşların kan bağışında bulunmaları için kan bağış merkezlerinin 23.00’e kadar açık olacağını söyledi. Prof. Dr. Dedemehmet oruç tutan vatandaşların iftarlarını açtıktan  bir saat sonra bol su içerek kan bağışında bulunabileceklerini söyledi. Kan bağışının vücut direncini azaltmayacağına vurgu yapan Dedemehmet  sözlerini şu şekilde noktaladı:

““Kan herkese lazım. Doğada tek üretilmeyen şey. İnsanların her an kana ihtiyaçları doğabiliyor. Hem insanlara yardımcı olmak hem de kendi sağlığımız için kan vermek borcumuz”



Son Güncelleme: 14.02.2022 10:12
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Anahtar Kelimeler:
Kan BağışıOruç
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