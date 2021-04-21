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Kan donduran olay! Defalarca bıçaklayıp, otoyol kenarına attılar

İstanbul Sancaktepe mevkiinde TEM otoyolunu kenarında henüz kimliği belli olmayan bir kişi, defalarca bıçaklanmış ve otoyol kenarına atılmış halde bulundu.

21 Nisan 2021 Çarşamba 23:52
Kan donduran olay! Defalarca bıçaklayıp, otoyol kenarına attılar
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Kan donduran olay akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe mevkiinde TEM otoyolu kenarında yaşandı.

Akşam saatlerinde bölgeden geçmekte olan vatandaşlar TEM otoyolu kenarında ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü ve durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine giden ekipler kimliği henüz belli olmayan 25-26 yaşlarında erkek bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık personeli tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin defalarca bıçaklandığını tespit etti. Yapılan savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme sonrasında vahşice öldürülen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis çevrede incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor




Son Güncelleme: 21.04.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
CinayetIstanbul Tem
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