Kan donduran olay! Defalarca bıçaklayıp, otoyol kenarına attılar

Kan donduran olay akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe mevkiinde TEM otoyolu kenarında yaşandı.
DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık personeli tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin defalarca bıçaklandığını tespit etti. Yapılan savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme sonrasında vahşice öldürülen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis çevrede incelemelerde bulundu.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor
Son Güncelleme: 21.04.2021 23:52