Kan donduran olay! Defalarca bıçaklayıp, otoyol kenarına attılar

Kan donduran olay akşam saatlerinde İstanbul Sancaktepe mevkiinde TEM otoyolu kenarında yaşandı.

DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ

Akşam saatlerinde bölgeden geçmekte olan vatandaşlar TEM otoyolu kenarında ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü ve durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine giden ekipler kimliği henüz belli olmayan 25-26 yaşlarında erkek bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık personeli tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin defalarca bıçaklandığını tespit etti. Yapılan savcılık incelemesi ve olay yeri inceleme sonrasında vahşice öldürülen kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, polis çevrede incelemelerde bulundu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öte yandan, çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, cinayetin şüphelisi olarak bir kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor