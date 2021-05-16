Kan donduran olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü!

Cinayeti işleyen şahıs T.A, nedeni bilinmeyen bir sebep doğrultusunda öz annesi Şükriye A'yı baltayla boğazından keserek öldürme teşebbüsünü gerçekleştirdi. Bununla kalmayıp olayı duyup gelen kardeşi H.A'nın vücudunun bazı yerlerinden yaraladı.

Evde yaşanan olaylara yönelen polisl ekiplerince durdurulmak istenen zanlı polislere karşı da saldırgan davranarak iki polis memurunun da yaralamasına sebep oldu. Daha sonra kaçmaya çalışırken yaralı polislerin silahından çıkan kurşunla vurularak devlet Hastanesine sevk edildi.