İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Kan donduran olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü!

Giresun ili inanılmaz bir cinayete şahitlik yaptı. İlin Bulancak ilçesinde, bir aile bireylerinden olan kişi annesinin boğazını baltayla kesip öldürdü. Olayı intikal etmek isteyen kardeşini ve iki polisiyse yaraladı. İşte Detaylar...

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Kan donduran olay! Annesinin boğazını keserek öldürdü!
Takip Et:

Cinayeti işleyen şahıs T.A, nedeni bilinmeyen bir sebep doğrultusunda öz annesi Şükriye A'yı baltayla boğazından keserek öldürme teşebbüsünü gerçekleştirdi. Bununla kalmayıp olayı duyup gelen kardeşi H.A'nın vücudunun bazı yerlerinden yaraladı.

Evde yaşanan olaylara yönelen polisl ekiplerince durdurulmak istenen zanlı polislere karşı da saldırgan davranarak  iki polis memurunun da yaralamasına sebep oldu. Daha sonra kaçmaya çalışırken yaralı polislerin silahından çıkan kurşunla vurularak devlet Hastanesine sevk edildi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GiresunCinayetEvlat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

Kefaret dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kefaret dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bengü hamile mi? Bengü kimdir, kaç yaşında, eşi kim, kimle evli?
ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 Sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında düşüş olacak mı?
İş Bank 120 ay vadeli 100 BİN TL konut kredisi hesaplama ve 16 Mayıs 2021 Pazar geri ödeme tablosu
KOSGEB Destekli Esnaf Kredisi Nasıl Alınır? Mayıs 2021 Esnafa Düşük Faizli Kredi Anlaşması Olan Bankalar
2021 Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Devlet Yardımları
Subay ve Yedek Subay olmak için aranan şartlar nelerdir? Kimler nasıl Subay olabilir?
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Banka Ek Hesabı Nedir? Ek hesap borcu Ödenmezse ne kadar faiz ödenir? 16 Mayıs 2021
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Mayıs 16 Pazar
Kargolar bayramda çalışacak mı? Kargo dağıtım ve teslimatı yapılacak mı?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Labirent Son İsyan filmi konusu ne? Labirent Son İsyan oyuncu kadrosu
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
SGK rapor parası yatmadı ne yapabilirim? Hesabıma ne zaman yatar, nerden ve nasıl öğrenirim?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2021
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.