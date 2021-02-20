Kan donduran olay! Annesini kalbinden bıçakladı

Kan donduran bıçaklama olayı bu akşam saat:20.00 sularında İstanbul Pendik'te yaşandı.

Gelen haberlere göre Saliha D. isimli kadın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Mehmet T. ile aralarından henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen Mehmet T. eline geçirdiği bıçakla ile annesini kalbinden bıçakladı.

Gürültüyü duyan mahalleli dışarı çıktığından Saliha D. isimli kadını kanlari içinde buldu ve durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri annesini bıçaklayan Mehmet T. isimli genci göz altına aldı ve sorgulamak üzere karakola götürdü. Anne Saliha D. ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra 112 ekipleri tarafından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve bıçaklama olayı ile ilgili soruşturma başlattı.