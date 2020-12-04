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Kan bağışı yapacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olur mu, kan bağışçısı sokağa çıkma yasağında çıkabilir mi?

Türk Kızılay'ından yapılan açıklama sonrasında kan bağışı yapacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olur mu, kan bağışçısı sokağa çıkma yasağında çıkabilir mi belli oldu.

04 Aralık 2020 Cuma 17:47
Kan bağışı yapacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olur mu, kan bağışçısı sokağa çıkma yasağında çıkabilir mi?
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Türk Kızılay’ın kan stokları, pandemi nedeniyle büyük oranda düşüşe geçti. Bu nedenle hastanelerde acil kan bekleyen hastalar ve yoğun bakımlarda immün plazma bağışı bekleyen hastaların mağdur olmaması için kan ve plazma bağışçıları hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu.

Kan bağışı yapacaklar sokağa çıkma yasağından muaf mı?

Türk Kızılay’ı konuyla ilgili açıklama yaparak kan bağış merkezlerinin hastane bünyesinde bulunmadığını ve maske ile sosyal mesafe kuralına dikkatle uyulduğunu aktardı. Bu kapsamda hafta sonu kan ve plazma bağışı yapmak isteyen vatandaşlar www.kanver.org sitesinden alacakları randevu sonrasında telefonlarına gelecek mesaj ile kısıtlamadan muaf tutularak kan bağışlarını gerçekleştirebilecekler.

KAN BAĞIŞI RANDEVUSU İÇİN TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 04.12.2020 17:47
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Anahtar Kelimeler:
KızılayMuafKan BağışPlazma
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