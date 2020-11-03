Kamyonun freni patladı! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı

9 kişinin yaralandığı ve bolu dağı tünelinin trafiğe kapandığı zincirleme trafik kazası az önce Bolu civarlarında meydana geldi.

Bolu İstanbul arasında ki anadolu otoyolunda İstanbul istikametinde yolda seyir halinde olan yüklü bir kamyonun freni patladı. Freni patlayan kamyon otoyolda kontrolsüz olarak bir süre ilerledikten sonra önünde ki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 5 otomobil ve bir Tır zincirleme olarak birbirine çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye yönlendirildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede 9 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Öte yandan zincirleme trafik kazası sonrasında, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için Bolu Dağı Tüneli çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Araçlar, Bolu Abant ve Düzce Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda ekiplerin araçları kaldırma ve temizlik çalışması sürüyor.