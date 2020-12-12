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Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan çoban köpeği, araçtan aşağı atlayınca bağlı bulunduğu ipte asılı kalarak, boğuldu. Kamyonet sürücüsü köpeğin cansız bedeni kasada asılı vaziyette yoluna devam etti.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:12
Kamyonette taşınan köpek, aşağı atlayınca kamyonete asılı kalarak öldü
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Feci olay dün öğle saatlerinde  Eskil ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün adının bilinmediği bir kamyonet trafikte seyir halindeyken kamyonetin kasasında bulunan bir çoban köpeği kamyonetten aşağıya atlayarak bağlı bulunduğu ip yüzünden kamyonetten aşağı asılı bir şekilde kalarak boğuldu.

Yaşanan korkunç olaydan haberi olmayan araç sürücüsü ise  köpeğin cansız bedeninin asılı olduğu vaziyette trafikte yol almaya devam etti.

Yaşanan bu olay o sırada trafikte gitmekte olan Böğet Köyü Muhtarı Mustafa Özkan tarafından cep telefonuyla kamerası ile kaydedildi. Hatta muhtar Özkan'ın kamyonetin sürücüsünü durdurarak yaşanan bu olaya tepki gösterdi.



Son Güncelleme: 12.12.2020 15:12
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AksarayÇoban Köpeği Telef Oldu
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