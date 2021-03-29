Kamyonetin uçuruma devrildi! Bilanço 1 ölü, 4 yaralı

1 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Alanya'da meydana geldi.

E.A'nın sürücüsü olduğu içerisinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet Antalya Alanya karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan kamyonet uçuruma devrildi.

Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu ekiplere haber verdi. Kısa süre içinde kaza mahaline 112 sağlık personeli, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Olay yerine gelen ekipler araç içinde sıkışan 5 kişiyi uzun süren çalışmalar sonucunda yaralı olarak çıkardı ve yaralı vatandaşlar yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanede doktoların tüm çabalarına rağmen araç içinde bulunan E.Y'nin hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Y.A, E.A, R.A. ve H.A.'nın ise tedavilerine devam ediliyor.

Jandarma kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.