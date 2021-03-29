Kamyonetin uçuruma devrildi! Bilanço 1 ölü, 4 yaralı

1 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası Antalya Alanya'da meydana geldi.
E.A'nın sürücüsü olduğu içerisinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet Antalya Alanya karayolunda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan kamyonet uçuruma devrildi.
Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu ekiplere haber verdi. Kısa süre içinde kaza mahaline 112 sağlık personeli, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Jandarma kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 29.03.2021 01:04