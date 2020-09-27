Kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Toroslar ilçesinde caddede seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına ip ile bağlanan eşeğin sürüklenerek çekildiğini gören evre sakinleri bu dehşet olayı hemen polise bildirdi. Gelen şikayetler ve İhbar üzerine harekete geçen yetkililer, aracı durdurarak boynundan iple bağlanan ve sürüklenerek işkence edilen eşeği kurtardı.

Hamile olduğu görülen eşeğin , tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, bu olayı gerçekleştiren araç sürücüsü M.Ç.'ye, hayvan hakları gereğince 947 TL para cezası uygulandı.