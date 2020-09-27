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Kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı

Mersin'de gerçekleşen üzücü olayda bir kamyonet arkasına iple bağlanan bir gebe eşek araç arkasında sürüklenirken polis tarafından kurtarıldı.

27 Eylül 2020 Pazar 15:16
Kamyonetin arkasına bağlanarak sürüklenen eşeği polis kurtardı
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Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Mersin Toroslar ilçesinde caddede seyir halinde olan bir kamyonetin arkasına ip ile bağlanan eşeğin sürüklenerek çekildiğini gören evre sakinleri bu dehşet olayı hemen polise bildirdi. Gelen şikayetler ve İhbar üzerine harekete geçen yetkililer, aracı durdurarak boynundan iple bağlanan ve sürüklenerek işkence edilen eşeği kurtardı.


Hamile  olduğu görülen eşeğin , tedavisi için Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilirken, bu olayı gerçekleştiren araç sürücüsü M.Ç.'ye, hayvan hakları  gereğince 947 TL para cezası uygulandı.



Son Güncelleme: 27.09.2020 15:16
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Anahtar Kelimeler:
MersinHayvan Hakları
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