Kamyonetin altında kalan sürücü ağır yaralandı

İnegöl’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak’ta meydana gelenda seyir halinde olan 31 yaşındaki Fatih T. Yönetimindeki kamyonet caddede ilerlerken yan sokaktan bir anda çıkan motosiklet ile çarpıştı.21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Serhat N. Kamyonetin altında kalarak bir müddet sürüklendi. Yaşanan korkunç kazada motosiklet sürücüsü Serhat N. Ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.