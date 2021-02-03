Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

19 yaşındaki bir gencin ölümü ile sonuçlanan feci trafik kazası bugün Hatay Samadağ'da yaşandı.

İlçede işlet bir cadde üzerinden S.A'nın sürücüsü olduğu ve arkasında 19 yaşındaki genç bir kızın bulunduğu motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, F.A'nın sürücüsü olduğu resmi bir kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden bulunan iki kişi caddeye savruldu. Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekpiler yaptıkları ilk incelemede motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Gamze Cemali'nin hayatını kaybettiğini, motosiklet sürücüsünün ise yaralandığını belirledi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırılırken, yaralanan motosiklet sürücüsüde tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Öte yandan kazayı haber alan Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.