İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Hatay Samandağ'da yolda seyir halinde olan motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette arka kısımda oturan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:47
Kamyon ile motosikletin çarpıştığı kazada 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Takip Et:

19 yaşındaki bir gencin ölümü ile sonuçlanan feci trafik kazası bugün Hatay Samadağ'da yaşandı.

İlçede işlet bir cadde üzerinden S.A'nın sürücüsü olduğu ve arkasında 19 yaşındaki genç bir kızın bulunduğu motosiklet cadde üzerinde seyir halindeyken, F.A'nın sürücüsü olduğu resmi bir kamyon ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerinden bulunan iki kişi caddeye savruldu. Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen ekpiler yaptıkları ilk incelemede motosiklette yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Gamze Cemali'nin hayatını kaybettiğini, motosiklet sürücüsünün ise yaralandığını belirledi. Talihsiz genç kızın cansız bedeni yapılan incelemeden sonra morga kaldırılırken, yaralanan motosiklet sürücüsüde tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan polis ekipleri, kamyon sürücüsünü gözaltına alarak karakola götürdü. Öte yandan kazayı haber alan Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HataySamandağMotosiklet Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
Şanlıurfa'da husumetli aileler birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü
Polisi görünce hapı yuttu!
Polisi görünce hapı yuttu!
120 bin nüfuslu ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
120 bin nüfuslu ilçesinde koronavirüs vaka sayısı sıfırlandı
Elazığ'da şok eden kaza! Kamyonet, otomobilin üzerine devrildi
Elazığ'da şok eden kaza! Kamyonet, otomobilin üzerine devrildi
TEM'de otomobil alev alev yandı
TEM'de otomobil alev alev yandı
Kapıkule Gümrük kontrollerinde ortaya çıktı! Değeri 30 milyon TL
Kapıkule Gümrük kontrollerinde ortaya çıktı! Değeri 30 milyon TL

Popüler Haberler

Farklı kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL hibe! Şubat 2021
2021Şubat Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? 2021 yılı Nakdi ücret desteği ne kadar yatacak?
6 - 7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlamalar kalktı mı?
MPİ Sayısal Loto sonuçları 3 Şubat 2021 Çarşamba
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Meme kanseri çeşitleri nelerdir? Göğüs kanserin tedavisi
Tövbeler Olsun dizisinden ayrılan oyuncular kim?
MEB 2021 görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ne zaman, sınav tarihi açıklandı mı?
Diyanet 2021 Regaib Kandili hangi gün? 2021 Dini günler takvimi!
Altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BluTV Hiç dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Oyuncuların hayatları ve hakkındaki detaylar!
2020 Kadir gecesi hangi tarihe denk geliyor?
Üniversite tercihleri için 10 adımda doğru tercih nasıl yapılır?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak? 2021 Kurban Bayramı hangi tarihte
MEB 20 Bin Öğretmen alımı başvuru tarihleri ve atama yapılacak öğretmen kadroları ile kontenjan listesi
Çukur Aliço kaç kilo verdi, nasıl zayıfladı? Çukur Aliço’nun yeni hali şaşkına çevirdi
Sokağa çıkma izni olan öğrenciler kimler, hangi öğrenciler için sokağa çıkma izni var? ?
Sen Çal Kapımı dizisinde Suzi karakterini Nihan Şahenk canlandırıyor
Zümrüdüanka konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
İOKBS 2021 MEB bursluluk sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman?
Boğaziçi rektörü Melih Bulu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı mı? İşte gerçek!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.