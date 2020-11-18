Kamyon 11 aracı biçti

Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında İzmir'den Çanakkale istikametine doğru gitmekte olan bir yük kamyonu trafik ışıklarında duran bir tıra çarpmamak direksiyonu kırmasıyla birlikte direksiyon hâkimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki bulunan 11 araca çarptı. Ardından bir manav tezgâhına çarparak daha sonrasında elektrik direği, ardından otobüs durağına çarparak ancak durabildi. Gerçekleşen korkunç kazada olası bir faciadan dönülürken ölen kişi olmazken 1 kişi yaralandı.
Önce kan lekesi sanıldı
Kaza anı güvenlik kamerasında
Yaşanan bu korkunç anlar işyeri kameralarından anbean kaydedildi. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 18.11.2020 23:07