Kamyon 11 aracı biçti

Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında İzmir'den Çanakkale istikametine doğru gitmekte olan bir yük kamyonu trafik ışıklarında duran bir tıra çarpmamak direksiyonu kırmasıyla birlikte direksiyon hâkimiyetini kaybedince yol kenarında park halindeki bulunan 11 araca çarptı. Ardından bir manav tezgâhına çarparak daha sonrasında elektrik direği, ardından otobüs durağına çarparak ancak durabildi. Gerçekleşen korkunç kazada olası bir faciadan dönülürken ölen kişi olmazken 1 kişi yaralandı.

Önce kan lekesi sanıldı

Yaşanan olayda kazaya karışan araçlardan birinde bulunan kırmızı lekelerin kan sanılması paniğe yol açarken lekelerin nar ekşi sosu olduğu anlaşıldı. Yaşanan olay ile ilgili kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılırken .,olayda çok sayıda maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaşanan bu korkunç anlar işyeri kameralarından anbean kaydedildi. Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

