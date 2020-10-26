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Kamuya 2021 yılında alınacak 100 bin personelin alınacağı tarih

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 senesi için bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile birlikte önümüzdeki sene kamuya ne kadar personel alımı yapılacağı da belli olmaya başladı. 2021'de sağlık, eğitim ve güvenlik alanlarda binlerce alım yapılması bekleniyor...

26 Ekim 2020 Pazartesi 21:07
Kamuya 2021 yılında alınacak 100 bin personelin alınacağı tarih
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2021 senesi için bütçe teklifinin görüşmeleri geçtiğimiz hafta başladı. Bu hafta görüşmelerin tamamlanması ardından bakanlıklar ve kuruluşların 2021’deki bütçe teklifleri konuşulmaya başlanacak.

Personel Gideri 385 Milyar


Bütçe teklifinin komisyonda görüşülmeye başlaması ile birlikte sonraki sene kamuya ne kadar personel alınacağı konusuna netlik gelmeye başladı. Elde edilen bilgilere göre Yeni Ekonomi Programından önce uygun görülen ve bütçelendirilen ortalama 35.000’den çok personel alımı yapılacak. Aynı zamanda 6.000 yeni engelli personel ile birlikte kamudaki engelli personel sayısının 64.000’e çıkarılması planlanıyor. İhtiyaç olması halinde kamuda açıktan ya da nakil yöntemi ile atanacak olan personellerin de olacağı bildirildi. 2021 bütçesi teklfine bakıldığında kamu personel giderleri kamuda çalışacak olan yeni personellerin alımı bünyesinde yüzde 15.3 oranında artış gösterecek ve 385 milyar 10 milyon TL’ye çıkacak. 2020 bütçesinde 60.000 kamu personeli alımı ön görülürken Covid-19 salgınıyla mücadele bünyesinde doktor, uzman doktor, eczacı, hemşire ve sağlık memuru olacak şekilde pek çok yeni personel alımı yapıldı. 2021 senesinde de sağlık ve eğitim alanında ağırlıklı olacak şekilde Emniyet’e üniversite mezunu komiser, polis memuru ve bekçi alımı yapılacağı ifade edildi.

Başarı Ödüllendirilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayında yapmış olduğu Yeni Ekonomi Programı’na ilişkin açıklamasında “işgücü ve istihdam” başlığı altında kadro ve pozisyonların iş tanımlarının yapılacağını aktarmıştı. İlgili bölümde personellerin yetkinliklerine göre kadro çalışmaları gerçekleştirileceğini ve performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personellerin ödüllendirilmesinin sağlanacağı ifade edilmişti.



Son Güncelleme: 26.10.2020 21:07
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