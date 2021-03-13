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Kamuda çalışanların Mart ayı e-bordroları yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memur ve bazı sözleşmeli kadrolarda görevli kişilerin Mart ayı e-bordroları e-devlet üzerinden yayımlandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 22:12
Kamuda çalışanların Mart ayı e-bordroları yayımlandı
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Milyonlarca kamu çalışanının beklediği Mart ayı maaş bilgilerini içeren Mart ayı e-bordo e devlet üzerinden yayımlandı.

Kamu ve kurum kuruluşlarında memur kadrosunda ve bazı sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların 15 Mart tarihinde alacakları Mart ayı maaş bilgilerini içeren bilgilerin yer aldığı mart ayı e-bordo yayımlandı.

Bu kişileri kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle e bordro sistemine e-devlet üzerinden giriş yapıp, maaşlarına yansıtılan ödeme kalemlerini detaylı bir şekilde görebilir.

MART AYI E-BORDRO GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYIN

Memur ve sözleşmeli bu çalışanların e bordro üzerinden geçmiş aylarda kendilerine ödenen maaş bilgilerini öğrenebilirler. 



Son Güncelleme: 13.03.2021 22:12
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Mart Ayı BordrosuMaaş BordroE Bordo
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