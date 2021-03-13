Kamuda çalışanların Mart ayı e-bordroları yayımlandı

Milyonlarca kamu çalışanının beklediği Mart ayı maaş bilgilerini içeren Mart ayı e-bordo e devlet üzerinden yayımlandı.

Kamu ve kurum kuruluşlarında memur kadrosunda ve bazı sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların 15 Mart tarihinde alacakları Mart ayı maaş bilgilerini içeren bilgilerin yer aldığı mart ayı e-bordo yayımlandı.

Bu kişileri kendi kimlik numaraları ve şifreleriyle e bordro sistemine e-devlet üzerinden giriş yapıp, maaşlarına yansıtılan ödeme kalemlerini detaylı bir şekilde görebilir.

MART AYI E-BORDRO GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYIN

Memur ve sözleşmeli bu çalışanların e bordro üzerinden geçmiş aylarda kendilerine ödenen maaş bilgilerini öğrenebilirler.