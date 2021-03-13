Kamuda çalışanların Mart ayı e-bordroları yayımlandı

Milyonlarca kamu çalışanının beklediği Mart ayı maaş bilgilerini içeren Mart ayı e-bordo e devlet üzerinden yayımlandı.
Kamu ve kurum kuruluşlarında memur kadrosunda ve bazı sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların 15 Mart tarihinde alacakları Mart ayı maaş bilgilerini içeren bilgilerin yer aldığı mart ayı e-bordo yayımlandı.
MART AYI E-BORDRO GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYIN
Memur ve sözleşmeli bu çalışanların e bordro üzerinden geçmiş aylarda kendilerine ödenen maaş bilgilerini öğrenebilirler.
Son Güncelleme: 13.03.2021 22:12