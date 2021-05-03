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Kamu ve özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan ayının bitmesiyle başlayan Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. Kamu ve özel sektörde görevli olan kişiler bayram tatilinin ne kadar olacağını araştırıyor. Bayram tatili hangi tarihte başlıyor? Tatil ne kadar olacak? İşte bayram tatili hakkında merak edilenler...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 18:42
Kamu ve özel sektör çalışanları bayram tatili kaç gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Vatandaşlarımız tarafından tam kapanmanın olduğu bugünlerde Ramazan Bayramı tatilinin ne zaman başlayıp sona ereceği merak içerisinde araştırılmaya başlanmış durumdadır. Ramazan Bayramı tatiline sayılı günler kaldı. Bayramda özel sektör ve kamuda çalışanlar ne kadar tatil yapacak? Ramazan Bayramı ne kadar sürüyor? Ramazan ayının son günü ne zaman? Ramazan ayı hangi gün başladı?

Özel sektör ve kamuda görev yapanların bayram tatili ne kadar?

Özel sektörde çalışan vatandaşların bayram tatili 12 Mayıs günü saat 13.00’te başlıyor. Cumhurbaşkanlığından gelen bilgilendirme şöyle, "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs pazartesi ve 11 Mayıs salı günleri tam gün, 12 Mayıs çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmaları, Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."

Bu sene Ramazan bayramı 13-15 Mayıs tarihlerinde olacaktır.

Kamuda görev yapanlara bayram öncesinde idari izin kararı çıktı. Memurlar 9 gün izin kullanacak.

Kamu çalışanları 10,11 Mayıs tarihlerinde gün boyu, 12 Mayıs tarihinde ise yarım gün izin kullanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzası ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi. Gönderilen yazıda, Cumhurbaşkanı imzasıyla 14 Nisan günü Resmi Gazetede yayımlanan Covid-19 salgını sebebiyle Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle salgının ülkemizde yayılmasının azalması hedefiyle, çalışma durumuna bakılmadan kamu çalışanlarına uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma stillerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği hatırlatıldı.

Salgınla mücadele sürecinde uygulanan tedbirlere dikkat edilerek uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması için ilgili genelgede yer alan esnek çalışma stillerine titiz bir şekilde uyulması gerektiği belirtildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok kurum ve kuruluşta çalışma saatleri esnetilerek alınan tedbirler genişletildi.

Ramazan ayı bitişi

2021 Ramazan ayının ilk günü 13 Nisan oldu. 12 Mayıs tarihi ise son günüdür.

Bayram

Bayramın 13 Mayıs Perşembe ilk günü, 15 Mayıs Cumartesi ise son günüdür.

Kadir gecesi

Ramazan ayının içinde olan ve ‘Bin aydan daha hayırlı’ şeklinde bilinen Kadir Gecesi 8 Mayıs tarihindedir.




Son Güncelleme: 03.05.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan BayramıTatil
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