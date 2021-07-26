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Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

Güvenlik sertifikası olup iş arayan kişilere müjdeli haber duyuruldu. Kamu ve özel kurumlarda çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi alımları olacak. İşte alımlara dair detaylar…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:33
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
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2023 güvenlik alımı yayımlandı! Kamu ve özelde çalıştırılacak güvenlik görevlisi alımları başlıyor. İşte detaylar…

Kamu ve özelde çalışacak güvenlik görevlisi alımları başlıyor!

Kamu ile özel kurumlarda çalışacak 2023 personel, 4000 TL maaşla çalışmaya başlayacak. Adaylardan KPSS’ye girmiş olanlar kamu kurumlarında, girmeyenler ise özel kurumlarda çalışacaklar.

Başvuru şartları

Kamu ile özel kurumlara 4000 TL maaş ile alınacak 2023 güvenlik görevlisi başvuru şartları şunlardır;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamak
  • En az lise mezunu olmak (kuruma göre ön lisans ve lisans da tercih edilebilir)
  • Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da askerlik ile ilişiği kesilmiş olmak
  • Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak
  • Vardiyalı çalışma düzenine ayak uydurabilmek
  • Erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 160 cm ve üzerinde boya sahip olmak
  • Adayların boy ve kilo arasındaki fark 13’ den fazla 17’ den az olmamak
  • Özel güvenlik kartına sahip olmak (süresi dolmamış olacak)
  • Seyahat engeli olmamak
  • Ülkenin her yerinde 24 saat esasına uygun çalışabilecek olmak
  • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. Maddesindeki şartlara uygun olmak
  • Yapılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak
  • Yapılacak arşiv soruşturmasından olumlu sonuç almış olmak
  • Kamuda özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar için 2020 yılı lise mezunlarında KPSS94, ön lisans mezunlarında KPSSP93, lisans mezunlarında KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak

Hangi kadrolarda özel güvenlik alımları yapılacak?

Özel şirketlerde güvenlik görevlisi olarak çalışmayı isteyenler, ülkemizin çeşitli yerlerinde yer alan özel şirketlerde görev alacaklar. Genel olarak özel şirketler arasında hastaneler ile eğitim kurumları özel güvenlik ihtiyacı duyuyor. Özel güvenlik görevlilerinin alınacakları kadrolar ise şöyledir;

  • Güvenlik Amiri - Sorumlusu: 11 personel
  • Güvenlik Görevlisi: 643 personel
  • Güvenlik Görevlisi: (Eğitim Kurumları) 10 personel
  • Güvenlik Görevlisi: (Hastane) 3 personel
  • Güvenlik Görevlisi: (Silahlı) 73 personel
  • Güvenlik Görevlisi: (Silahsız) 68 personel

Kamu kurumlarına alınacak güvenlik görevlisi kadroları

Kamu kurumlarında güvenlik görevlisi olarak çalışmayı isteyenler, İçişleri’ne bağlı bulunan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bünyesince belirlenmiş olan şehirlerde görev yapacaklar. Alımların yapılacağı şehirler şunlardır; Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Niğde ve Iğdır. Kamuya alınacak güvenlik görevlisi kadroları şöyledir;

  • Lise mezunu: 611 personel
  • Ön Lisans mezunu: 302 personel
  • Lisans mezunu: 302 personel

Başvuru aşaması

Kamu kurumlarıyla özel kurumlara 4000 TL maaş ile alınacak 2023 güvenlik görevlisi alımlarına başvurmak isteyenlerin İŞKUR’a kayıtlarının bulunması gerekiyor. İŞKUR’dan yapılacak olan alımlarda özel kurumlarla kamu kurumlarına güvenlik görevlisi olarak başvuru yapmak gerekmekte.

Adaylar İŞKUR resmi intenet sitesine girerek ilgili alandan başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:33
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