Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Osmaniye Kadirli ilçesi bugün iki acı haberle sarsıldı.

İlçede polis memuru olarak görev yapan fakat yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle hastanede tedavi gören Abdullah Uçar tüm müdahalelere rağmen bugün hayata gözlerini kapadı. Uçar ailesi bu acı haberi aldıktan bir saat sonra Abdullah Uçar'ın abisi Veysel Uçar'ında hayatını kaybettiği haberini aldı.

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Ağabey Veysel Uçar ise bir süredir hastanedetedavisi görüyordu. Kardeşi Abddullah Uçar'ın vefatın 1 saat sonra koronavirüs hastalığına yenik düştü ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan Veysel Uçar'ın Osmaniye'de bulunan cezaevinde infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. İki kardeşin cenazeleri bugün memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.