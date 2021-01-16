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Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti

Osmaniye kadirli'de memur olarak görevli iki kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti. Kardeşlerden Abdullah Uçar birisi akciğer kanserinden ağabeyi Veysel Uçar ise koronavirüsten hayatını kaybetti.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:14
Kamu personeli 2 kardeş 1 saat arayla hayatını kaybetti
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Osmaniye Kadirli ilçesi bugün iki acı haberle sarsıldı.

İlçede polis memuru olarak görev yapan fakat yakalandığı akciğer kanseri sebebiyle hastanede tedavi gören Abdullah Uçar tüm müdahalelere rağmen bugün hayata gözlerini kapadı. Uçar ailesi bu acı haberi aldıktan bir saat sonra Abdullah Uçar'ın abisi Veysel Uçar'ında hayatını kaybettiği haberini aldı.

Ağabey Veysel Uçar ise bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu. Kardeşi Abddullah Uçar'ın vefatın 1 saat sonra koronavirüs hastalığına yenik düştü ve tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İKİ KARDEŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Veysel Uçar'ın Osmaniye'de bulunan cezaevinde infaz koruma memuru olduğu öğrenildi. İki kardeşin cenazeleri bugün memleketleri Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:14
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Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKADİRLİVEYSEL UÇARABDULLAH UÇARKoronavirüs
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