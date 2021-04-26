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Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar merak ediliyor. Tam kapanma sürecinde kamu esnek çalışma saatleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak. Peki çalışma saatleri ne olacak? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:27
Kamu esnek çalışma saatleri ve mesai saatleri ne?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen Kabine, salgının gidişatını ve olası bir tam kapanma ihtimalini ele aldı. Tam kapanma gibi konuların öne çıktığı Kabine Toplantısı ‘nın sonuçları, Erdoğan tarafından halka açıklandı. Kamu çalışma saatleri ise en çok merak edilenler arasında yer aldı. 

Kamu esnek çalışma saatleri neler?

Kamuda saat 16.00’da bitecek bir biçimde dönüşümlü esnek mesai tekrar yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı bulunan kişiler ve 10 yaş altındaki çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli olarak sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ya da dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden en fazla ölçüde yararlanılmaya çalışılacak. İdari izin kapsamındaki çalışana kolaylık gösterilecek ve kamuda mesai saatlerinin başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00 – 16.00 olarak uygulanması sağlanacak. 

Tam kapanma kararları neler?

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı 19.00’da başlayıp, 17 Mayısıs Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek olan tam kapanma uygulanacak. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 

-Üretim,imalat,temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar dışında iş yerleri hizmet vermeyecek.

-Yeme – içme  sektöründe paket servis ile hizmet verilecek ve zincir marketler pazar günleri açık olmayacak.

-Şehirler arası seyahatlerin tümü izne tabi olacak ve şehirler arası araçlar %50 kapasitesinde hizmet verecek.

-Konaklamada rezervasyonlar,sokağa çıkma yasağı için teşkil etmeyecek.

-Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

-Anaokulu,kreş,8. Ve 12. sınıflar dahil olarak online eğitime geçilecek ve sınavlar ertelenecek

-İhtiyaçlarını gidermek için sokağa çıkamayan vatandaşlara VEFA ekipleri yardım edecek




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:27
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Tam KapanmaKabine Toplantısı
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