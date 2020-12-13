Kamu çalışanları dikkat! Aralık ayı e-bordro yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca memurun ve bazı sözleşmeli personelin Aralık ayı maaşlarında ki ödeme kalemlerini ayrıntılı olarak inceyebilecekleri 2020 yılı Aralık ayı maaş e bordrosu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı.
ARALIK AYI MAAŞ E-BORDROSU İÇİN TIKLAYIN
E-bordro nasıl görüntülenir?
Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanlar e devlet üzerinden kendi kimlik numara ve şifreleriyle giriş yapıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti modülünden ilgili ayı seçerek o ayın maaş bilgilerinin yer aldığı e-bordroya ulaşabiliri.
Son Güncelleme: 13.12.2020 21:27