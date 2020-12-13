Kamu çalışanları dikkat! Aralık ayı e-bordro yayımlandı

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan milyonlarca memurun ve bazı sözleşmeli personelin Aralık ayı maaşlarında ki ödeme kalemlerini ayrıntılı olarak inceyebilecekleri 2020 yılı Aralık ayı maaş e bordrosu Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlandı.

Kamu çalışanları Aralık ayı maaş bilgilerini E-devlet üzerinden giriş yaparak indirdikleri Aralık ayı maaş e bordrosunda ayrıntılı olarak inceleyebilirler.

ARALIK AYI MAAŞ E-BORDROSU İÇİN TIKLAYIN

E-bordro nasıl görüntülenir?

Kamu kurumlarında memur olarak görev yapanlar e devlet üzerinden kendi kimlik numara ve şifreleriyle giriş yapıp, Hazine ve Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti modülünden ilgili ayı seçerek o ayın maaş bilgilerinin yer aldığı e-bordroya ulaşabiliri.