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Kamu bankalarının ortak kararı!

Kamu bankaları aldıkları ortak bir karar ile tüm ATM’leri tek bir ATM’de toplamaya karar verdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 16:13
Kamu bankalarının ortak kararı!
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Kamu bankaları arasında bulunan Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım, PTTBank ve Emlak Katılım gelişen teknoloji ile ve müşterilerine kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla aldıkları ortak karar ile farklı ATM'leri artık tek bir cihaz üzerinden hizmet vermesine karar verdiler. Aldıkları bu karar doğrultusunda artık banka ATM’leri üzerinde ortak bir tasarım olacak. Alınan bu karar ile birlikte bankalarda ekonomik olarak kar sağlayabilecekler.

Yıllık olarak 1 milyar liralık tasarruf sağlanması planlanan proje için bankalar bu ay bir protokol imzalayacaklar. İmzalanacak protokol sonrasında ilk turda Türkiye genelinde 15 bin noktaya ortak ATM'lerden yerleştirilecek. Bu sayede banka müşterileri sürekli kendi bankalarına ait olan bankamatikleri aramak durumunda kalmayacaklar.



Son Güncelleme: 04.01.2021 16:13
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Anahtar Kelimeler:
Kamu BankalarOrtak Karar
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