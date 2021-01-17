Kamp yapan 20 kişi kardan dolayı mahsur kaldı! AFAD yardımıyla kurtarıldılar

Yalova'da bugün yağan yoğun kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen bir çok kişi kendi karavanlarıyla birlikte soluğu yüksek mevki olan Beşpınar'da aldı.
Harekete geçen AFAD ekipleri kar yağışının yoğun bölgeye özel araçlar ile çıkıp, köy halkının da yardımlarıyla mahsur kalan kişileri kurtardı ve köye getirdi.
Köy muhtarı Murat Erhan, yapmış olduğu açıklamada , kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bölgede mahsur kalan kişilerin hemen kendilerine ulaştıklarını ve köy halkı olarak durumu AFAD'a aktardıklarını söyledi. Erhan, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında 20 kişiyi kurtarıp, köye getirdiklerini ifade etti.
Son Güncelleme: 17.01.2021 18:43