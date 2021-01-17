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Kamp yapan 20 kişi kardan dolayı mahsur kaldı! AFAD yardımıyla kurtarıldılar

Yalova'da kamp yapan 20 kişi kar sebebiyle mahsur kaldı.Karavanları ile birlikte kurtarılmayı bekleyen grubun imdadına AFAD ve köy halkı yetişti.

17 Ocak 2021 Pazar 18:43
Kamp yapan 20 kişi kardan dolayı mahsur kaldı! AFAD yardımıyla kurtarıldılar
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Yalova'da bugün yağan yoğun kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen bir çok kişi kendi karavanlarıyla birlikte soluğu yüksek mevki olan Beşpınar'da aldı.

Kar yağışının etkisini aniden artırmasıyla birlikte bölgeden ayrılmak isteyen yaklaşık 20 kişilik grup, alanda mahsur kaldı ve AFAD'dan yardım istedi.

Harekete geçen AFAD ekipleri kar yağışının yoğun bölgeye özel araçlar ile çıkıp, köy halkının da yardımlarıyla mahsur kalan kişileri kurtardı ve köye getirdi.

Köy muhtarı Murat Erhan, yapmış olduğu açıklamada , kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte bölgede mahsur kalan kişilerin hemen kendilerine ulaştıklarını ve köy halkı olarak durumu AFAD'a aktardıklarını söyledi. Erhan, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrasında 20 kişiyi kurtarıp, köye getirdiklerini ifade etti.



Son Güncelleme: 17.01.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
AfadKarda Mahsur KaldılarYalova
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