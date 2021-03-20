Kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Elif hayatını kaybetti

Üzücü olay Kocaeli Körfez ilçesinde yaşandı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

İlçede yaşayan Erdağı ailesinin 15 yaşındaki kızlar, yeğenlerini çocuk parkında oynamaları için park götürdü. Genç kız burada bir süre yeğenlerini oynattıktan sonra anide fenalaştı ve olduğu yere bayıldı. Genç kızın durumunu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 sağlık personeline haber verdi. Parka kısa süre içinde gelen ekipler genç kızı yaptıkları ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Doktorlar genç kızın duran kalbini 6 kez çalıştırmayı başarsada 15 yaşındaki Elif Erdağı tüm çabalara rağmen hayata tutunamadı.

Yapılan inceleme sonrasında kalp ritmi bozukluğu olan genç kızın, kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Öte yandan Elif Erdağı'nın ablasınında 8 yıl önce kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Elif Erdağı’nın cenazesi hastanede yapılan işlemleri sonrası ailesine teslim edildi. Erdağı’nın cenazesi Körfez İgsaş Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlığında toprağa verildi. Erdağı’nın tabutuna sarılan arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu.