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Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

İzmir Urla’da yaşayan 13 yaşındaki bir çocuk kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ders çalışırken kriz geçiren çocuğun ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu. Olayın detayları haberimizde…

06 Mart 2021 Cumartesi 03:35
Kalp krizi geçiren 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
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İzmir’in Urla ilçesinde ailesiyle birlikte yaşamakta olan 13 yaşındaki Bartu Gencay, ders çalışma esnasında bir anda fenalaştı. Bunu fark eden annesi, 112’yi arayarak yardım istedi. Ambulans geldiği sırada yerde hareketsiz bir şekilde yatan Gencay'ın orada kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bartu Gencay, küçük yaşta hayata gözlerini kapadı.

 

Ailesi ve arkadaşları yasta

Ölüm haberi alındıktan sonra Bartu Gencay’ın ailesi ve arkadaşları yasa boğuldu. Arkasında gözü yaşlı onlarca kişi bırakan Gencay’ın cansız bedeni Urla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaşanan olayın ardından durum hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kararı alındı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:35
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Anahtar Kelimeler:
Bartu GencayKalp Krizi
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