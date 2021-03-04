Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri

Kilo vermeye çalışırken bir yandan da tatlılarımızı yemeye devam etmek herkesin hayalidir. Ama ne yazık ki yediğimiz tatlılar ile kilo vermek pek mümkün değildir. Peki, kilo aldırmayan diyet tatlı diye bir şey gerçekten var mıdır? Evet. İçine koyduğumuz malzemelerde biraz değişiklik yaparsak kendimize tatlı ihtiyacımızı gideren tadı damağımızda kalacak diyet tatlılar yapabiliriz.

Kalorisi düşük diyet tatlılar nelerdir?

Kalorisi düşük tatlıların isimleri;

Cennet Hurmalı Fit Tatlı

Kilo Aldırmayan Kakaolu Chia Puding

Fit Dondurma

Tatlı Fırınlanmış Lor

Sağlıklı Magnolia

Fit Kek

Fit Samoa

Brownie Instense Tadında Pratik Çikolata

Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni

Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları

Fit Sütlaç

Elma Cipsi

Tahinli Fit Sufle

Cennet Hurmalı Fit Tatlı tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Cennet Hurmalı Fit Tatlı malzemeleri şunlardır;

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

3 tam ceviz

1 tatlı kaşığı kakao

1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı şu şekildedir:

1 su bardağı sürü ve 3 kaşık yulaf ezmesi kısık ateşte pişirilir ve daha sonra altı kapatılır

Altı kapandıktan sonra kakao, ceviz ve tarçın’ı ekleyerek karıştırılır

Sunum kâsemizin alt kısmına bu karışımdan konur

Karışımın üzerine robottan geçirip püre haline getirdiğimiz cennet hurmaları eklenir

Üzerine döktüğümüz pekmez ve ceviz ile süslenerek servis edilir

Kakaolu Chia Puding tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Kakaolu Chia Puding malzemeleri şunlardır:

1 su bardağı light süt

1 dolu tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı kakao

2 dolu yemek kaşığı chia tohumu

Yapılışı şu şekildedir:

Küçük bir kavanozun içine koyduğumuz süt, bal, kakao ve chia tohumu çırpılır

Çırptığımız karışımı 15 dakika beklettikten sonra bir kere daha çırpılarak yarım saat kadar daha dinlendirilir.

Dinlendirildikten sonra bir daha çırpılan tatlımız servise hazır demektir.

Fit Dondurma tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Dondurma malzemeleri şunlardır:

Muzlu çikolatalı tarif için:

2 adet muz

4 yemek kaşığı süt

2 yemek kaşığı bal

1,5 yemek kaşığı kakao

Frambuaz, böğürtlen ve çilekli tarif için:

1 çorba kasesi karışık meyve

Yarım muz

4 yemek kaşığı süt

1 vanilya özütü veya şekeri

1 yemek kaşığı bal

Mangolu tarif için:

1 çorba kâsesi mango

1,5 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu

3 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı şu şekildedir:

Dondurmayı yapmak için tüm meyveler dondurulur

Muzlar dilimlendikten sonra 1 gece boyunca buzlukta bekletilir

Dondurma yapımından önce meyveler buzluktan çıkartılıp 10 dakika boyunca dinlendirilmelidir

Tüm malzemeleri robottan geçirdikten sonra kremamsı bir kıvam elde edilir

Elde edilen karışım sunum kâselerine konulur ve buzlukta bekletilir

Ayrıca meyveler süt yerine yoğurt ile de karıştırılabilinir

Fırınlanmış Lor tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fırınlanmış Lor malzemeleri şunlardır:

500 gram tuzsuz lor peyniri

2 büyük yumurta

1-2 çorba kaşığı irmik ya da pirinç unu

1-4 çorba kaşığı şeker ya da bal

5 damla vanilya aroması

1 limonun kabuğu rendesi ya da 1 tatlı kaşığı tarçın

1-2 avuç kuru üzüm

Yapılışı şu şekildedir:

Tüm malzemeler çatalla çırpılır ve 10 dakika boyunca dinlendirilir

Kalıba yağlı kâğıt serildikten sonra fırça yardımı ile yağlanır

Hazır olan karışım kalıba dökülür ve orta ateş ayarında 40 dakika boyunca fırında pişirilir

Pişirme tamamlandıktan sonra soğumaya bırakılır

Yoğurt, meyve salatası, sıvı bal ya da pekmez gibi ürünlerle servisinizi çeşitlendirebilirsiniz

Sağlıklı Magnolia tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Sağlıklı Magnolia malzemeleri şunlardır

2 su bardağı süt

1 muz

2 yemek kaşığı tam buğday un

Yarım çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin

1 tatlı kaşığı bal (İsteğinize göre miktarı azaltıp, arttırabilirsiniz)

Üst ve ara kat için:

1 muz

1 avuç bal ve hurma ile karıştırılmış cocopops taneleri

Yapılışı şu şekildedir:

Orta boy tencerenin içine bal dışında bütün malzemeler koyulur

Pişirme işlemini karıştırarak tamamladıktan sonra ocaktan alınır ve üzerine bal dökülür

Sunum kâselerinin kenarlarına kesilen muzlar dizilir

Muzların üzerine bir kat muhallebi ve toz halindeki cocopops karışımı eklenir

Yaptığım tatlıları 2-3 saat arası buzdolabında beklettikten sonra servise hazır demektir

Fit Kek tarifi nedir, nasıl yapılır?

2 su bardağı yulaf

3 adet olgunlaşmış muz

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta

1 avuç fındık

Yarım çay bardağı hindistan cevizi

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

2- 3 yemek kaşığı damla çikolata

Kalorisi düşük Fit Kek malzemeleri şunlardır:

Yapılışı şu şekildedir:

Yulaf parçaları rondodan geçirilir

Muz, fındik ve süt de rondodan geçirilir

Bütün malzemeler karıştırıldıktan sonra akışkan olmayan bir kıvam elde edilir

Elde ettiğimiz karışım kek kalıplarına eşit bir şekilde bölüştürülür

Üstlerine damla çikolataları serpiştirilen karışımlar 180 derecede fırında pişmeye bırakılır

Fırından aldığımız kekler soğuduktan sonra servise hazır demektir

Fit Samoa tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Samoa malzemeleri şunlardır:

15 tane hurma

1 yemek kaşığı hindistan cevizi

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Üzeri için:

20 gr bitter çikolata (Benmari metoduyla eritilecek)

Yapılışı şu şekildedir:

Hurmalar 5 dakika boyunca sıcak suda bekledikten sonra çekirdekleri çıkartılarak rondodan geçirilir

Rondodan geçirilen hurmaların üzerine yulaf ezmesi ve Hindistan cevizi eklenerek 2 -3 dakika daha rondodan geçirilir

Yağlı kağıt üzerine dökülen karışım, merdane yardımı ile ince bir şekilde açılır

Çay bardağı ile karışım kesilir

Şekillendirilen karışımın üzerine erittiğimiz bitter çikolata dökülür

Hazırlanan karışım 15 dakika boyunca buzlukta dinlendirilir

Brownie Instense Tadında Pratik Çikolata tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Pratik Çikolata malzemeleri şunlardır:

Kek için:

1 adet yumurta

1 adet olgunlaşmış muz ( yarısını kek için diğer yarısı sonrası için)

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pekmez veya bal

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı tam buğday unu

1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi veya tahin

Dışı için:

6 – 7 kare bitter çikolata

Yapılışı şu şekildedir:

Muzun yarısı ezilir

Derin olan bir kabın içerisinde yumurta, karbonat ve pekmez güzelce karıştırılır

Daha sonra diğer malzemelerde eklenerek karıştırılır

Elde ettiğimiz karışım sufle kaplarına konulur

Sufle kapları derin bir kabın içerisine yerleştirilir ve kaba sufle kaplarını aşmayacak şekilde su eklenir

Tencerenin kapağı kapatılır ve orta ateşte 15 dakika boyunca pişirilir

Çikolatalar benmari metoduyla eritilir

Kekleri parçaladıktan sonra muzlar eklenir ve hamur kıvamı elde edilir

Elde ettiğimiz hamuru şekillendirdikten sonra eritilmiş çikolataya batırılır

Hazırladığımız tatlıyı 10 – 15 dakika arası buzlukta dinlendirdikten sonra servise hazırdır

Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni malzemeleri şunlardır:

3 yumurta

3 adet muz

8 yemek kaşığı hindistan cevizi

4 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı bal

Yapılışı şu şekildedir:

Muzlar rendelendikten sonra yumurta ile iyice çırpılır

Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırılır

Hazırladığımız karışım borcama dökülür ve ısıtılan fırına koyularak 180 derecede pişirilir

Fırından çıkardıktan sonra dilimlenir ve servise hazırdır

Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları malzemeleri şunlardır:

3 su bardağı yulaf

İstenilen miktarda fındık

1 çay bardağı kuru erik veya kuru kayısı

2 adet olgun muz

8-10 adet çekirdeği çıkarılmış hurma

Üzeri için:

Kakao, toz fındık, toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizinden biri

Yapılışı şu şekildedir:

Bütün malzemeleri rondodan geçirdikten sonra güzelce karıştırılan malzemeler ile toplar hazırlanır

Hazırladığımız topları istenilen malzemeye batırarak servise hazır olur

Fit Sütlaç tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Sütlaç malzemeleri:

100 gram pirinç

2 su bardağı su

1 lt süt

Bal (miktarı değiştirilebilinir)

Toz tarçın

Toz fındık

Yapılışı şu şekildedir:

Pirinci derin bir tencereye aldıktan sonar üzerine su eklenir

Pirinçler haşlandıktan sonar üzerine süt ve çubuk tarçın eklenir

Tenceredeki malzemeleri kıvamı koyulaşana kadar orta ateşte pişirilir

Kıvamı tutan tatlımızın altı kapatılır ve 5 dakika boyunca dinlendirilir

Dinlenme tamamlandıktan sonar üzerine bal dökülür

Toz fındık ya da tarçın serpiştirilen tatlımız servise hazırdır

Elma Cipsi tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Elma Cipsi malzemeleri:

2 tane elma

Yarım limon

Tarçın

Yapılışı şu şekildedir:

İnce ince dilimlenen elmaların üzerine 1-2 damla limon suyu damlatılır

Tepsimize yağlı kağıt serildikten sonar elmalar dizilir ve üzerine tarçın dökülür

Fırında 100 derecede 1 saat boyunca pişirildikten sonar servise hazırdır

Tahinli Fit Sufle tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Tahinli Fit Sufle malzemeleri:

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

5 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı pekmez

1 çay kaşığı kabarta tozu

1 çay kaşığı vanillin

1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı şu şekildedir: