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Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri

Kilo vermek isteyen insanlar diyet yapmanın en zor kısmının tatlı yiyememek olduğunu söylerler. Tatlıya olan bağımlılıkla birlikte yapılan diyetler genellikle bozulur. Bu haberimizde diyeti bozmanıza gerek vermeyen sağlıklı tatlı tariflerinden bahsedeceğiz.

04 Mart 2021 Perşembe 21:08
Kalorisi düşük diyet tatlı tarifleri
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Kilo vermeye çalışırken bir yandan da tatlılarımızı yemeye devam etmek herkesin hayalidir. Ama ne yazık ki yediğimiz tatlılar ile kilo vermek pek mümkün değildir. Peki, kilo aldırmayan diyet tatlı diye bir şey gerçekten var mıdır? Evet. İçine koyduğumuz malzemelerde biraz değişiklik yaparsak kendimize tatlı ihtiyacımızı gideren tadı damağımızda kalacak diyet tatlılar yapabiliriz.

 

Kalorisi düşük diyet tatlılar nelerdir?

Kalorisi düşük tatlıların isimleri;

  • Cennet Hurmalı Fit Tatlı
  • Kilo Aldırmayan Kakaolu Chia Puding
  • Fit Dondurma
  • Tatlı Fırınlanmış Lor
  • Sağlıklı Magnolia
  • Fit Kek
  • Fit Samoa
  • Brownie Instense Tadında Pratik Çikolata
  • Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni
  • Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları
  • Fit Sütlaç
  • Elma Cipsi
  • Tahinli Fit Sufle

 

Cennet Hurmalı Fit Tatlı tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Cennet Hurmalı Fit Tatlı malzemeleri şunlardır;

  • 1 su bardağı süt
  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi
  • 3 tam ceviz
  • 1 tatlı kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı şu şekildedir:

  • 1 su bardağı sürü ve 3 kaşık yulaf ezmesi kısık ateşte pişirilir ve daha sonra altı kapatılır
  • Altı kapandıktan sonra kakao, ceviz ve tarçın’ı ekleyerek karıştırılır
  • Sunum kâsemizin alt kısmına bu karışımdan konur
  • Karışımın üzerine robottan geçirip püre haline getirdiğimiz cennet hurmaları eklenir 
  • Üzerine döktüğümüz pekmez ve ceviz ile süslenerek servis edilir

 

Kakaolu Chia Puding tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Kakaolu Chia Puding malzemeleri şunlardır:

  • 1 su bardağı light süt
  • 1 dolu tatlı kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 2 dolu yemek kaşığı chia tohumu

Yapılışı şu şekildedir:

  • Küçük bir kavanozun içine koyduğumuz süt, bal, kakao ve chia tohumu çırpılır
  • Çırptığımız karışımı 15 dakika beklettikten sonra bir kere daha çırpılarak yarım saat kadar daha dinlendirilir.
  • Dinlendirildikten sonra bir daha çırpılan tatlımız servise hazır demektir.

 

Fit Dondurma tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Dondurma malzemeleri şunlardır:

Muzlu çikolatalı tarif için:

  • 2 adet muz
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 2 yemek kaşığı bal
  • 1,5 yemek kaşığı kakao

Frambuaz, böğürtlen ve çilekli tarif için:

  • 1 çorba kasesi karışık meyve
  • Yarım muz
  • 4 yemek kaşığı süt
  • 1 vanilya özütü veya şekeri
  • 1 yemek kaşığı bal

Mangolu tarif için:

  • 1 çorba kâsesi mango
  • 1,5 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı hindistan cevizi tozu
  • 3 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı şu şekildedir:

  • Dondurmayı yapmak için tüm meyveler dondurulur
  • Muzlar dilimlendikten sonra 1 gece boyunca buzlukta bekletilir
  • Dondurma yapımından önce meyveler buzluktan çıkartılıp 10 dakika boyunca dinlendirilmelidir
  • Tüm malzemeleri robottan geçirdikten sonra kremamsı bir kıvam elde edilir
  • Elde edilen karışım sunum kâselerine konulur ve buzlukta bekletilir
  • Ayrıca meyveler süt yerine yoğurt ile de karıştırılabilinir

 

Fırınlanmış Lor tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fırınlanmış Lor malzemeleri şunlardır:

  • 500 gram tuzsuz lor peyniri
  • 2 büyük yumurta
  • 1-2 çorba kaşığı irmik ya da pirinç unu
  • 1-4 çorba kaşığı şeker ya da bal
  • 5 damla vanilya aroması
  • 1 limonun kabuğu rendesi ya da 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1-2 avuç kuru üzüm

Yapılışı şu şekildedir:

  • Tüm malzemeler çatalla çırpılır ve 10 dakika boyunca dinlendirilir
  • Kalıba yağlı kâğıt serildikten sonra fırça yardımı ile yağlanır
  • Hazır olan karışım kalıba dökülür ve orta ateş ayarında 40 dakika boyunca fırında pişirilir
  • Pişirme tamamlandıktan sonra soğumaya bırakılır
  • Yoğurt, meyve salatası, sıvı bal ya da pekmez gibi ürünlerle servisinizi çeşitlendirebilirsiniz

 

Sağlıklı Magnolia tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Sağlıklı Magnolia malzemeleri şunlardır

  • 2 su bardağı süt
  • 1 muz
  • 2 yemek kaşığı tam buğday un
  • Yarım çay kaşığı vanilya özütü veya vanilin
  • 1 tatlı kaşığı bal (İsteğinize göre miktarı azaltıp, arttırabilirsiniz)

Üst ve ara kat için:

  • 1 muz
  • 1 avuç bal ve hurma ile karıştırılmış cocopops taneleri

Yapılışı şu şekildedir:

  • Orta boy tencerenin içine bal dışında bütün malzemeler koyulur
  • Pişirme işlemini karıştırarak tamamladıktan sonra ocaktan alınır ve üzerine bal dökülür
  • Sunum kâselerinin kenarlarına kesilen muzlar dizilir
  • Muzların üzerine bir kat muhallebi ve toz halindeki cocopops karışımı eklenir
  • Yaptığım tatlıları 2-3 saat arası buzdolabında beklettikten sonra servise hazır demektir

 

Fit Kek tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Kek malzemeleri şunlardır:

  • 2 su bardağı yulaf
  • 3 adet olgunlaşmış muz
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 adet yumurta
  • 1 avuç fındık
  • Yarım çay bardağı hindistan cevizi
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket kabartma tozu
  • 2- 3 yemek kaşığı damla çikolata

Yapılışı şu şekildedir:

  • Yulaf parçaları rondodan geçirilir
  • Muz, fındik ve süt de rondodan geçirilir
  • Bütün malzemeler karıştırıldıktan sonra akışkan olmayan bir kıvam elde edilir
  • Elde ettiğimiz karışım kek kalıplarına eşit bir şekilde bölüştürülür
  • Üstlerine damla çikolataları serpiştirilen karışımlar 180 derecede fırında pişmeye bırakılır
  • Fırından aldığımız kekler soğuduktan sonra servise hazır demektir

 

Fit Samoa tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Samoa malzemeleri şunlardır:

  • 15 tane hurma
  • 1 yemek kaşığı hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

Üzeri için:

  • 20 gr bitter çikolata (Benmari metoduyla eritilecek)

Yapılışı şu şekildedir:

  • Hurmalar 5 dakika boyunca sıcak suda bekledikten sonra çekirdekleri çıkartılarak rondodan geçirilir
  • Rondodan geçirilen hurmaların üzerine yulaf ezmesi ve Hindistan cevizi eklenerek 2 -3 dakika daha rondodan geçirilir
  • Yağlı kağıt üzerine dökülen karışım, merdane yardımı ile ince bir şekilde açılır
  • Çay bardağı ile karışım kesilir
  • Şekillendirilen karışımın üzerine erittiğimiz bitter çikolata dökülür
  • Hazırlanan karışım 15 dakika boyunca buzlukta dinlendirilir

 

Brownie Instense Tadında Pratik Çikolata tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Pratik Çikolata malzemeleri şunlardır:

Kek için:

  • 1 adet yumurta
  • 1 adet olgunlaşmış muz ( yarısını kek için diğer yarısı sonrası için)
  • 1 yemek kaşığı kakao
  • 1 yemek kaşığı pekmez veya bal
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 yemek kaşığı tam buğday unu
  • 1 tatlı kaşığı şekersiz fıstık ezmesi veya tahin

Dışı için:

  • 6 – 7 kare bitter çikolata

Yapılışı şu şekildedir:

  • Muzun yarısı ezilir
  • Derin olan bir kabın içerisinde yumurta, karbonat ve pekmez güzelce karıştırılır
  • Daha sonra diğer malzemelerde eklenerek karıştırılır
  • Elde ettiğimiz karışım sufle kaplarına konulur
  • Sufle kapları derin bir kabın içerisine yerleştirilir ve kaba sufle kaplarını aşmayacak şekilde su eklenir
  • Tencerenin kapağı kapatılır ve orta ateşte 15 dakika boyunca pişirilir
  • Çikolatalar benmari metoduyla eritilir
  • Kekleri parçaladıktan sonra muzlar eklenir ve hamur kıvamı elde edilir
  • Elde ettiğimiz hamuru şekillendirdikten sonra eritilmiş çikolataya batırılır
  • Hazırladığımız tatlıyı 10 – 15 dakika arası buzlukta dinlendirdikten sonra servise hazırdır

 

Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni tarifi nedir, nasıl  yapılır?

Kalorisi düşük Şekersiz Unsuz Yağsız Diyet Browni malzemeleri şunlardır:

  • 3 yumurta
  • 3 adet muz
  • 8 yemek kaşığı hindistan cevizi
  • 4 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 2 yemek kaşığı bal

Yapılışı şu şekildedir:

  • Muzlar rendelendikten sonra yumurta ile iyice çırpılır
  • Diğer malzemeleri de ekleyerek karıştırılır
  • Hazırladığımız karışım borcama dökülür ve ısıtılan fırına koyularak 180 derecede pişirilir
  • Fırından çıkardıktan sonra dilimlenir ve servise hazırdır

 

Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Tok Tutan Sağlıklı Lezzet Topları malzemeleri şunlardır:

  • 3 su bardağı yulaf
  • İstenilen miktarda fındık
  • 1 çay bardağı kuru erik veya kuru kayısı
  • 2 adet olgun muz
  • 8-10 adet çekirdeği çıkarılmış hurma 

Üzeri için:

  • Kakao, toz fındık, toz Antep fıstığı ya da Hindistan cevizinden biri

Yapılışı şu şekildedir:

  • Bütün malzemeleri rondodan geçirdikten sonra güzelce karıştırılan malzemeler ile toplar hazırlanır
  • Hazırladığımız topları istenilen malzemeye batırarak servise hazır olur

 

Fit Sütlaç tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Fit Sütlaç malzemeleri:

  • 100 gram pirinç
  • 2 su bardağı su
  • 1 lt süt
  • Bal (miktarı değiştirilebilinir)
  • Toz tarçın
  • Toz fındık

Yapılışı şu şekildedir:

  • Pirinci derin bir tencereye aldıktan sonar üzerine su eklenir
  • Pirinçler haşlandıktan sonar üzerine süt ve çubuk tarçın eklenir
  • Tenceredeki malzemeleri kıvamı koyulaşana kadar orta ateşte pişirilir
  • Kıvamı tutan tatlımızın altı kapatılır ve 5 dakika boyunca dinlendirilir
  • Dinlenme tamamlandıktan sonar üzerine bal dökülür
  • Toz fındık ya da tarçın serpiştirilen tatlımız servise hazırdır

 

Elma Cipsi tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Elma Cipsi malzemeleri:

  • 2 tane elma
  • Yarım limon
  • Tarçın

Yapılışı şu şekildedir:

  • İnce ince dilimlenen elmaların üzerine 1-2 damla limon suyu damlatılır
  • Tepsimize yağlı kağıt serildikten sonar elmalar dizilir ve üzerine tarçın dökülür
  • Fırında 100 derecede 1 saat boyunca pişirildikten sonar servise hazırdır

 

Tahinli Fit Sufle tarifi nedir, nasıl yapılır?

Kalorisi düşük Tahinli Fit Sufle malzemeleri:

  • 1 yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • 5 yemek kaşığı tahin
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı pekmez
  • 1 çay kaşığı kabarta tozu
  • 1 çay kaşığı vanillin 
  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı şu şekildedir:

  • Çırptığımız yumurtalara un eklenir ve daha sonra tahinde eklenerek çırpılır
  • Diğer malzemelerde karışıma eklenir ve 180 derecede 10 dakika boyunca fırında pişirilir
  • Pişirilen tatlımız servise hazırdır


Son Güncelleme: 04.03.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
DiyetTatlıTarif
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