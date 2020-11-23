İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza miktarları
Koronavirüs yasakları ve ödenecek ceza...
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
Uzaktan eğitim maratonu yarın başlıyor
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS Ortaöğretim tamamlandı... Sonuçlar ne...
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker sevk tarihlerini erteledi
Korona vakaları arttı! Bakanlık asker...

Kalorifer petekleri neden ısınmaz? Petek havası nasıl alınır?

Kalorifer petekleri neden ısınmaz ve petek havası nasıl alınır soruları son günlerde en çok araştırılan soruların başında geliyor. Kalorifer peteklerinin ısınmamasının birçok neden bulunmaktadır.

23 Kasım 2020 Pazartesi 10:03
Kalorifer petekleri neden ısınmaz? Petek havası nasıl alınır?
Takip Et:

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte kalorifer peteklerinin ısınmama sorunu gündem oldu. Normalde kalorifer petekleri 2 senede 1 bakıma sokulmalıdır. Ancak çoğu zaman bakımlar aksatılıyor. Bu nedenle kalorifer petekleri yeterince ısınmıyor.


Genel olarak kombilere bağlı arızalar nedeniyle yaşanan sorunların başında kireçlenme, tortu ve pisliklerin pompaya gitmesi sonucu oluşan bu durumları engellememin bazı yöntemleri vardır. Bu sorunların çözümü için petek temizleme makinesi de üretilmiştir.

Genellikle kalorifer petekleri hiç veya çok az ısınıyorsa kombi pompasında bir sorun vardır ki bunu düzeltmek için yetkili birinin çağrılması gerekir. Ancak peteğin yarısı ısınıyor ya da üstü ısınıp altı ısınmıyorsa sorun kalorifer peteklerindedir. Bu sorun peteklerin tıkanmasıyla alakalıdır.

Kalorifer petekleri nasıl temizlenir?

Kalorifer peteklerini kimyasal tesisat temizleme ilaçlarıyla temizlenmelidir. Peteğin içindeki su boşaltılıp yeniden eklenmesi içerisindeki kiri dışarı çıkarmaz ve daha çok tıkanmaya yol açar. Bunun yanı sıra peteklerin su eksiltmesi de ısınma sorununu ortaya çıkarır. Suyun azalması vanalardan su sızmasıyla gerçekleşir. Vanaları sıkarak bu sorun çözülebilir.



Son Güncelleme: 23.11.2020 10:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PetekKalorifer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!
Ayasofya'da 7 senedir süren restorasyon sonrası Serafim Melekleri ortaya çıktı!
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Usta tiyatrocu Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
Gerçek doğum saati nasıl öğrenilir? Doğduğun hastaneden doğrum saati öğrenme işlemleri
Gerçek doğum saati nasıl öğrenilir? Doğduğun hastaneden doğrum saati öğrenme işlemleri
Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı
Osmaniye Kadirli Devlet hastanesinde 50 sağlık personeli koronaya yakalandı
Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Şok marketler 22 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı
Kısıtlama başladı Bolu Dağı'nda ilk cezalar yazıldı

Popüler Haberler

Kalorifer petekleri neden ısınmaz? Petek havası nasıl alınır?
Menajerimi Ara dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Menajerimi Ara dizisi tutar mı?
Ziraat Bankası kredi başvurularında hangi kanallar kullanılmaktadır?
yağlı ciltlerde fondöten kullanımı nasıl olmalıdır? Yağlı ciltler için fondöten önerisi
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2020
Kredi sicil affı için nereye başvurulur? En son kredi sicil affı ne zaman çıktı?
Ptt kargo cumartesi kaça kadar açık? 2020 Ptt kargo cumartesi günü teslimat yapıyor mu?
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
Telefonla aile hekimi değiştirme nasıl olur? 2020 Aile hekimi değiştirme hattı
NEF 2020 bursu başvurusunda istenen şartlar nelerdir?
ATA AÖF 2020 Güz dönemi bütünleme sınav tarihleri belli oldu!
Thor: Ragnarok filmi konusu ve oyuncu kadrosu
THY Yeni Uçaklarına pilot arıyor! THY 2019 Pilot Alımları nasıl olacak ?
Vuslat Zehra kimdir? Gerçek adı nedir? Filiz Taçbaş hakkında bilgiler
Volkan Demirel teknik ekipteki görevi ne? Jubilesi ne zaman olacak?
Telefona root atma nedir? Android işletim sistemli cihazlar nasıl rootlanır?
Formula 1 yarışları hangi tarihlerde olacak? Formula 1 Türkiye yarış tarihleri ve zamanları
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası
50.000 tl ayda ne kadar faiz getirir? 50.000 TL'ye verilen faiz tutarı
AGİ hangi durumlarda ve şartlarda verilir, alınır? 2020 Asgari geçim indirimi hangi hallerde kesilir?
Kalıcı makyaj ne kadar kalıyor, kalıcı makyaj ne zaman çıkar?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.