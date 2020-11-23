Kalorifer petekleri neden ısınmaz? Petek havası nasıl alınır?

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte kalorifer peteklerinin ısınmama sorunu gündem oldu. Normalde kalorifer petekleri 2 senede 1 bakıma sokulmalıdır. Ancak çoğu zaman bakımlar aksatılıyor. Bu nedenle kalorifer petekleri yeterince ısınmıyor.

Genel olarak kombilere bağlı arızalar nedeniyle yaşanan sorunların başında kireçlenme, tortu ve pisliklerin pompaya gitmesi sonucu oluşan bu durumları engellememin bazı yöntemleri vardır. Bu sorunların çözümü için petek temizleme makinesi de üretilmiştir.

Genellikle kalorifer petekleri hiç veya çok az ısınıyorsa kombi pompasında bir sorun vardır ki bunu düzeltmek için yetkili birinin çağrılması gerekir. Ancak peteğin yarısı ısınıyor ya da üstü ısınıp altı ısınmıyorsa sorun kalorifer peteklerindedir. Bu sorun peteklerin tıkanmasıyla alakalıdır.

Kalorifer petekleri nasıl temizlenir?

Kalorifer peteklerini kimyasal tesisat temizleme ilaçlarıyla temizlenmelidir. Peteğin içindeki su boşaltılıp yeniden eklenmesi içerisindeki kiri dışarı çıkarmaz ve daha çok tıkanmaya yol açar. Bunun yanı sıra peteklerin su eksiltmesi de ısınma sorununu ortaya çıkarır. Suyun azalması vanalardan su sızmasıyla gerçekleşir. Vanaları sıkarak bu sorun çözülebilir.