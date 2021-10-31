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Kalite Kontrolörü-Kumaş çalışanı maaşları ve iş ilanları

Kalite Kontrolörü-Kumaş çalışanlarının ne yaptıklarına, nasıl olunabileceğine, maaşlarına ve iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

31 Ekim 2021 Pazar 14:25
Kalite Kontrolörü-Kumaş çalışanı maaşları ve iş ilanları
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Kalite Kontrol-Kumaş üretimini gerçekleştiren ürünlerin standartlara uygunluğunu kontrol eden ve dikim, bağlantı ve kesim işlemlerinin uygunluğunu kontrol eden kişidir. Kalite Kontrol-Kumaş maaşı ne kadar? 2021 kalite kontrol kumaş maaşları hakkında daha fazla bilgi edinmek için haberimizi okuyun.

Kalite Kontrol-Kumaşın işi nedir? Kalite Kontrolör-Kumaş ne iş yapar? Kalite yöneticisi olmak için hangi bölümü okumam gerekiyor? Tüm bu bilgileri sizler için yazımızda bir araya getirdik. Kalite kontrol mesleğine sahip olmak için hangi belgelere ihtiyacım var? Bu çeşitli soruların cevaplarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kalite Kontrol-Kumaş mesleği tanımı

Ürünün standarda uygunluğunu, dikim, birleştirme, kesme, boyama, renk vb. kontrol ediniz. İmalattan sonra, nihai kalite kontrol, uygun olmayan ürünlerin ayrılması vb. Bir işlevi veya işlemi gerçekleştiren kişi.

 

Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleği maaşları

Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleğiyle ilgilenmekte olan çalışanların 2021 yılı maaşları açıklandı. Kalite Kontrolörü-Kumaşın almakta olduğu ortalama ücret yapılan araştırmalar sonucu belirlendi. Kalite Konrtolörü-Kumaş mesleğinin aylık ortalama maaşı 4800TL'dir. Minimum Kalite Müdürü-Kumaş maaşı 2.826-TL, maksimum 10.500-TL'dir. Yukarıdaki gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞ KUR Kalite Kontrol-Kumaşlardaki işlerinize bakın ve burada kariyerinizi planlayabilirsiniz.

Kalite Kontrolörü-Kumaş iş ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kalite Kontrolörü-Kumaş nasıl olunur?

Kalite Kontrolörü-Kumaş mesleğini yapmak adına belirli bir eğitim düzeyine kadar okumuş olmanız gerekmektedir. Hangi bölümün okunmuş olması gerektiği, gerekli görülen eğitim seviyesi merak konusu. Kalite Kontrolörü-Kumaş için gerekli görülen eğitim seviyesi Önlisans olarak belirlenmiştir.

 

Kalite Kontrolörü-Kumaş ne iş yapmaktadır?

Ürün ve üretim sürecinin ilgili güvenlik şartnamelerine ve standartlarına uygunluğunu yönetmek,

Üretilen ürünlerin teknik resimlerini okumak, proses kontrollerini yapmak,

Konşimento ve üretilen malzemelerin konşimentolarının doğruluğunu kontrol etmek

Tedarikçi tarafından sağlanan hammadde, ekipman veya malzemelerin istenilen kalite standartlarını karşıladığından emin olunması,

İlgili ekipler tarafından kararlaştırılan kalite planına göre iç denetimler yapmak

İç denetim sırasında tespit edilen tutarsızlıkları rapor edin ve ilgili iyileştirme çabalarını takip edin.

Bir üretim sapması tespit edilirse, üretimin durdurulması için yöneticiden onay alın,

Düzenli faaliyet raporları derleyin ve sorumlu kişiye sunun

İade konusunda gerekli kontrolleri yaparak ilgili birime haber verin.

Müşteri şikayetlerini araştırarak aksiyon planlamasına destek olmak,

Ürün kalitesini ve üretim sürecinin verimliliğini artırmak için iyileştirme faaliyetlerine katılmak

Kalite, iş güvenliği, çevre ve yönetim sistemleri için gerekli tüm uygulamalara tam uyumludur.

 

Kalite Kontrolörü-Kumaş hangi meslek gruplarına dahildir?

Çoğu meslekte görüldüğü gibi Kalite Kontrolörü-Kumaş Mesleğinin de bir meslek ana grubu, meslek alt ana grubu, meslek grubu ve meslek birim grubu bulunmaktadır. İşin meslek ana grubu Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar, meslek alt ana grubu Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar, Meslek grubu Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar, Meslek Birim Grubu ise Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç) olarak belirlenmiştir.

 

Kalite Kontrolörü-Kumaş meslek kodu

Kalite Kontrolörü-Kumaş’ın da birçok meslekte olduğu gibi Türk Meslekler sözlüğünde bir meslek kodu bulunmaktadır. Kalite Kontrolörü-Kumaş’ın meslek kodu 7543.06 şeklinde geçmektedir.


Son Güncelleme: 31.10.2021 14:25
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