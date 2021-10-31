Çalıştığı şirketin ürünlerinin müşterinin beklentisine uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla iş ve dış kalite şartları belirleyen kişiye kalite kontrol müdürü adı verilir. Türkiye’de iş arayan milyonlarca insan bulunuyor. Bu insanlar kalite kontrol müdürlerinin 2021 yılında aylık ne kadar maaş aldığını ve ne iş yaptığını öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Peki kalite kontrol müdürü maaşı ne kadar? Kalite kontrol müdürü ne iş yapar?

Kalite Kontrol Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de kalite kontrol müdürü olarak iş hayatını sürdüren bir kişi aylık ortalama olarak 8.000 TL maaş alıyor. 2021 yılı itibariyle en düşük kalite kontrol müdürü maaşı 2.826 TL iken, en yüksek kalite kontrol müdürü maaşı ise 12.500 TL’dir. Bu maaşlar kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösteriyor.

Kalite Kontrol Müdürü Ne İş Yapar?

Kalite kontrol müdürü olmak için en az lisans seviyesinde eğitim almış olmak gerekiyor. Kalite kontrol müdürü olan kişilerin yerine getirmeleri gereken bazı görevleri bulunuyor. İşte o görevler:

- Müşteri şikayetleri doğrultusunda, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin belirlenip başlatılması adına alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek, İlgili birimlerin bilgilendirilmesini sağlamak,

- Kalite Yönetim Sistemleri hedeflerine uygun bir şekilde, standartlara göre sistem ve kalite kontrol süreçlerinin takibini gerçekleştirmek,

- Hedef göstergeler için aksiyonları planlamak,

- Hem iç hem dış müşteri şikayetlerine yönelik aksiyonların yönetilmesine destek vermek,

- Üretim müdürüyle hareket ederek, kalite kontrol ekibinin hazırladığı raporlara tedbirler oluşturmak ve aksiyon planlarını uygulamaya başlamak,

- Kalite tekniklerinin (5S Kaizen, FMEA, İstatiksel Proses Kontrol, Poka vb.) uygulama aşamasında lider ve katılımcı görevini üstlenmek,

- Kalite sisteminde icra kurulunu temsil etmek,

- Gerekli eğitim planlarını uygulayarak hayata geçirmek,

- Gelişim ve değişim adına her türlü yenilik ve fırsatı takip etmek,

- Uygulanabilir olanlar için gerekli organizasyonu yapmak

Kalite kontrol müdürlerin görevleri bu şekildedir. Kalite kontrol müdürü iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.