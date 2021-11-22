Mekanik, hidrolik, elektronik gibi alanlarda kullanılan ekipmanların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını denetleyen kişilere kalibrasyoncu adı verilmektedir. Türkiye’de iş arayışlarını sürdüren milyonlarca kişi bu işte çalışanların 2021 yılı itibariyle aylık ne kadar maaş aldıklarını ve görevlerinin neler olduğunu merak ediyor. Peki kalibrasyoncu maaşı ne kadar? Kalibrasyoncu görevleri nelerdir?

Kalibrasyoncu Maaşı Ne Kadar?

Kalibrasyoncu mesleğinde bulunan bir kişinin maaşı çalıştığı şirkete veya kuruma göre değişiklik gösterebilir. 2021 yılı itibariyle kalibrasyoncuların ortalama maaşı aylık 3.180 TL civarındadır. En düşük maaş 2.826 TL iken, en yüksek maaş ise 3.980 TL’dir.

Kalibrasyoncu Görevleri Nelerdir?

Kalibrasyoncuların oldukça fazla görevi bulunmaktadır. İşte bir kalibrasyoncunun görevleri:

1- İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak,

2- Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

3- Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

4- Çalışılan yeri düzenlemek,

5- Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

6- İş organizasyonunun ve dokümantasyonunun hazırlığını yapmak,

7- Referans cihazın durumunu kontrol etmek,

8- Kalibre edilecek cihazı hazırlamak,

9- Kalibre edilecek cihazın ön kontrollerini yapmak,

10- Ön test işlemlerini gerçekleştirmek,

11- Kalibrasyon testlerini yapmak,

12- Gerekli ayar ve hesaplama işlemlerini gerçekleştirmek,

13- Başlangıç değeri ayarını (sıfırlama) yapmak,

14- Doğruluk kontrolünü yapmak,

15- Gerekli hesaplama işlemlerini yapmak,

16- Kalibre edilen cihazın durumunu raporlamak,

17- Hatalı cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

18- Yeni alınacak cihazlar ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek,

19- Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Kalibrasyoncu olarak iş hayatına devam etmek isteyenlerin yukarıda belirtilen görevleri de dikkate alması gerekmektedir. Bu işlerde uzman olmayan kalibrasyoncu olarak kabul edilmemektedir. En az ilköğretim düzeyinde eğitim alan insanların başvuru yapabildiği kalibrasyoncu mesleğinin iş ilanları genellikle İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.