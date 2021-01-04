Kalfalık belgesi nedir? Kalfalık belgesi nereden, nasıl alınır? Kalfalık belgesi için şartlar

Kişilerin meslek birikimlerini ve deneyimlerinin ileri boyutta olduğunu gösteren kalfalık belgesi, meslekte ilk adımı attıktan sonra kalfalık belgesi almaktadırlar. Daha sonrasında ise ustalık eğitiminden geçmektedirler.

Mesleki Eğitim Kanunu’nda kalfalık belgesinin nasıl alınacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Kişi, işinde usta olarak devam etmek istiyorsa ilk olarak kalfalık belgesini almak zorundandır. Bu açıdan kalfalık belgesi önem arz etmektedir.

Kalfalık belgesini kimlerin alması gerektiğine dair bilgi 3308 Mesleki Eğitim Kanunu’nun 17. maddesinde yer almaktadır. Bireyler, eğer kalfalık belgesi almamış ise, çalıştıkları yerlerde kalfa unvanı ile çalışamamaktadırlar. Kalfa olanların ise bir yıl boyunca kalfa unvanı ile çalışmak zorundadırlar.

İşyeri değişikliği yapacak kişilerin ise işten ayrılmadan en az üç ay önceden işlerini değiştirmek için talepte bulunmaları gerekmektedir. Eğer kişi başvuruda bulunmaz ise, başka bir iş yeri kişi kalfa olarak çalıştırmamaktadır.

Kalfaların ayrılma sebepleri de düzenlenmiştir. Kalfalık belgesi, Mesleki Eğitim Merkezlerinden alınabilmektedir. Bu merkezde kişiler eğitimde alabilmektedir. Kalfalık belgesi için başvuran kişilerin, başvuruları değerlendikten sonra sınava girmektedirler. Bu sınavdan başarı ile geçenler, kalfalık belgesi alma hakkı kazanıyorlar. Belgeyi almak için belirli şartlar vardır. bunlar;

-En az bir yerde meslekle alakalı bir yerde çalışmış olmalıdır.

-Mesleki Eğitim Merkezi’nde mesleğine göre iki ya da üç yıl eğitim almış olması gerekmektedir.

-Sekiz yıl boyunca meslekle alakalı bir yerde sigortalı çalışmalıdır.

-Merkez Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimlere düzenli katılmak.

-18 yaşında olmak.

Kalfalık başvuru formu ise Mesleki Eğitim Merkezi’nde yer almaktadır. Alınan bu belge ile bir yerde sekiz yıl boyunca sigortalı çalıştığınızı gösterir. Başvuru da eğer sağlık raporu isteniyorsa, iş yeri hekiminden alınması gerekir. Eğer iş yerinde böyle bir olanak yok ise, aile hekiminden alınır.

Kuaför mesleğinde çalışmak istiyorsanız ve bu alanda ustalık belgesini almak istiyorsanız, 160 saatlik kurs süresini bitirmeniz gerekiyor. Bu süre sonunda kalfalık belgesine erişebilirsiniz. Ustalık eğitim kursuna katılarak da, Ustalık Belgesi almaya hak kazanırsınız. Ustalık Belgesi için ise 256 saatlik bir eğitim kursunu bitirmeniz gerekmektedir.

Kalfalık belgesi ile çalışabileceğiniz meslekleri ise şu şekilde ele aldık:

-Güzellik ve saç bakım hizmetleri

-İnşaat ve motorlu taşıtlar, Ahşap, Tekstil, Plastik, bilişim, kağıt, giyim üretim, metal ve seramik teknolojileri

-Fotoğrafçılık

-Gemi yapımı

-Konaklama ve seyahat

-Matbaa

-Gemi yapımı

-Kuyumculuk

-El sanatları

-Bahçecilik

-Reklam tabelacılığı

-Kuru temizlemecilik

-Yiyecek içecek hizmetleri

-Döşemecilik

-Soğutma ve iklimlendirme

-Seramik ve cam teknolojisi

-Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme

-Kimya teknolojisi

Başvuruda taleplerinde ise bazı belgeler istenmektedir. Öncelik olarak başvuru formu doldurulmalıdır. Ardından diploma aslı ve fotokopisi, T.C kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, mesleğini engellemeyecek bir hastalığının olmadığına dair sağlık raporu, dört tane vesikalık fotoğraf ve sigortasız çalışanlar için işyerinden verilen çalıştıklarına dair belge.

Kalfalık belgesi için yapılan sınavlar ise, şubat, haziran ve eylül aylarında gerçekleşmektedir. Tek bir sınava girmek ve buradan olumlu yanıt almak belge almak için yeterli olmaktadır. Sınavdan başarısız olan kişi, diğer sınavlara girme hakkına sahiptir.

Kalfalık belgesi ise lise diploması yerine geçmemektedir. Ancak kişi, meslek lise okulunda okumuş ise, 11. sınıfta kalfalık belgesi ve 12. sınıfta ustalık belgesi alabilmektedir. Ancak net olarak kalfalık belgesi almak için Mesleki Eğitim Merkezi’ne başvurulması gerekmektedir. Kalfalık belgesi ile dükkan açılmamaktadır. Ustalık belgesi alındıktan sonra dükkan açılabilmektedir. Yeni düzenlemeyle birlikte kalfalık belgesi almak için kişiler çalışmak zorunda değildir. Eskiden 11 yıl boyunca bir yerde çalışma zorunluluğu vardı. Şimdi ise kişi, kalfalık ve ustalık belgesi alarak, dükkan açabilmektedir.

Kalfalık belgesi ise Mesleki Eğitim Merkezi’nde iki ya da üç yıl eğitim gördükten sonra alınabilir. Ayrıca kalfalık belgesi, herhangi bir iş yerinde altı yıl sigortalı olarak çalıştıktan sonra kalfalık sınavına girilip alınabilmektedir. Kalfalık belgesi için sağlık raporu da hem devlet hastanesinde hem de özel hastanelerde alınabilir.

Kalfalık belgesini sadece Mesleki Eğitim Merkezi’nde değil, meslekte talep edilen süre boyunca çalıştığınızı ispatlar iseniz o zamanda kalfalık belgesini alabilirsiniz. Ancak kalfalık belgesini alabilmek için SKK ve Bağkur çalışanı olunması gerekmektedir.

Başvuru için eksik kalan süreler ise mesleki eğitim alınıp, tamamlanabiliyor. Kalfalık belgesi için başvurularda kişinin eksik kalan günleri var ise Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitim görerek eksik kalan günlerini tamamlayabilir.

E-Devlet üzerinden kalfalık belgesi aldığınıza dair bilgiye ulaşabilirsiniz. Mesleki yeterlilik sorgulama kısmına girip buradan istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.